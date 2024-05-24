За неделю на линии фронта сдались в плен 67 солдат ВСУ

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Более 60 украинских военнослужащих за неделю сдались в плен российской армии на разных участках фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 67 украинских военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.Ранее стало известно о военнослужащем 119-й бригады ВСУ Максиме Лихачёве, который сдался в плен российской армии с важным трофеем — угнанным украинским танком Т-64.
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Артем Кузьмин