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Поставки кассетных боеприпасов из США в Украину стали менее эффективными, отмечают журналисты The New York Times после бесед с украинскими военными на передовой.
Мнение командира взвода Вооруженных сил Украины, участвовавшего в боях под Бахмутом и остающегося неизвестным, также было приведено. По его словам, в сентябре 2023 года российские военные атаковали украинские позиции крупными группами. Однако впоследствии они изменили тактику, переходя к использованию менее многочисленных отрядов и активно применяя глубокие траншеи для перемещения.
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