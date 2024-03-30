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В США раскрыли, как Россия перехитрила ВСУ

BI: планирующие бомбы России заставляют ВСУ рисковать системами ПВО
30 марта 2024, 22:33
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Россия заставляет ВС Украины размещать средства ПВО близко к фронту, нанося удары планирующими бомбами. От этого повышается их уязвимость, пишет Business Insider.
«Удары планирующими бомбами позволяют РФ поражать украинские силы, удерживая самолеты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии, и это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит», — отмечают авторы.

Чтобы попытаться сбить истребители ВС России, Украина вынуждена размещать «драгоценные средства ПВО» ближе к фронту, ​однако там они ​гораздо больше рискуют быть уничтоженными, говорится в публикации.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Киевской области установили 10 тысяч «зубов дракона» для обороны столицы
30 марта 2024, 20:15

Фото: istockphoto/Tofotografie

В Киевской области установили 10 тысяч пирамидальных противотанковых укреплений, известных как «зубы дракона». Также копаются траншеи, блиндажи и противотанковые рвы, строятся другие фортификационные сооружения.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко. Он написал в своём телеграм-канале, что регион продолжает наращивать строительство полевых укреплений. Руководитель ОВА подчеркнул, что все работы проводятся после подробных консультаций с военными специалистами, а иногда под их непосредственным руководством. По словам Кравченко, строительство оборонительных сооружений предусматривает создание разветвлённой системы окопов, блиндажей, ходов сообщения и других укрытий. Подобные укрепления строятся также в Днепропетровской области.

Ранее западные СМИ отмечали, что украинские власти пытаются создать систему обороны наподобие российской. Той самой, о которую разбилось широко разрекламированное летнее контрнаступление ВСУ. Тогда украинские военные подчас даже не могли добраться до передовых российских позиций, попадая под обстрелы в проволочных заграждениях и погибая на минных полях.

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На Украине назвали последствия российских ударов по объектам энергетики
30 марта 2024, 19:29

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Российские военные парализуют Вооружённые силы Украины, нанося прицельные удары по объектам энергетики Украины и связанной с ними инфраструктуре. Такое мнение высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.
В эфире YouTube-канала «Вышка» он рассказал, что прежде во время российских атак ВСУ якобы могли перемещать свои подразделения в нужных направлениях. Теперь же из-за массового поражения энергетической инфраструктуры такая возможность отсутствует, заявил эксперт. В то же время, Россия готовит наступление с разных сторон и быстрая переброска войск может иметь решающее значение.

По мнению Старикова, войны выигрываются экономикой, идеологией и логистикой. Именно логистическую систему Украины ВС РФ сейчас успешно уничтожают, разрушая или повреждая объекты энергетики, в том числе те, которые обеспечивают нормальное функционирование железнодорожного транспорта. Россия успешно решает свою задачу, лишая ВСУ мобильности, заключил полковник.

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ВС РФ «Ураганом» уничтожили мост в Курахово, который снабжал ВСУ
30 марта 2024, 18:37

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВС РФ уничтожили мост в Курахово, через который шло снабжение ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».
По информации авторов портала, российские бойцы уничтожили железнодорожный мост в части ДНР, находящейся под контролем Киева. Удар по мосту был нанесен с использованием расчета БМ-27 «Ураган». Уточняется, что именно по этому мосту к позициям ВСУ в зоне СВО шли грузы с боеприпасами и продовольствием.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Немецкий генерал оценил возможность отправки западных войск на Украину
Генерал ФРГ Бюлер заявил, что ввод западных войск на Украину ничего не изменит
30 марта 2024, 18:22

Фото: iStock/ Longfin Media

Отправка военных из стран Запада на Украину не изменит ситуацию в зоне СВО. Таким мнением поделился немецкий генерал в отставке Эрхард Бюлер в эфире телерадиокомпании MDR.
По его словам, ввод войск иностранного контингента приведет к эскалации конфликта, что не может допустить украинское руководство.

Он также обратил внимание на то, что западные военные уже ранее принимали участие в военных действиях. При этом в командных структурах часто царил хаос, заявил Бюлер

Он посоветовал «держаться подальше» от реализации подобных замыслов на практике, однако добавил, что прекращать угрозы, содержащие сведения об отправке войск на Украину, не стоит.

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#военные
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#украина
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Российские бойцы засняли, как ВСУ на БМП стреляют по своим – видео
30 марта 2024, 17:40

Фото: iStock/:Liudmila Chernetska

Украинские солдаты обстреляли своих сослуживцев, находящихся в окопе в районе Авдеевки. Видео с обстрелом сняли военные отряда «Шторм Z».
На кадрах, оказавшихся в распоряжении RT, видно, как ВСУ передвигаются по полю боя на БМП Bradley. В какой-то момент, украинские солдаты открывают огонь по окопам, в которых находятся их сослуживцы.

Уточняется, что машина пехоты привезла десант ВСУ для штурма утерянных под Авдеевкой позиций.

Прежде сообщалось, что расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Украинские военкомы в Хмельницком пожаловались в полицию после нападения женщин
30 марта 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Сотрудники Хмельницкого областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) обратились в полицию. Они написали заявление о нападении на военкомов «группы агрессивных женщин».
В заявлении указано, что атаке подверглись военнослужащие Шепетовского районного военкомата во время проведения «мер оповещения». Сообщается, что в результате нападения был повреждён служебный автомобиль Хмельницкого ТЦК. На место был вызван наряд полиции. Военкомы просят правоохранителей провести всестороннее расследование и дать правовую оценку действиям агрессивных украинок. Они также напомнили, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в местных СМИ была опубликована видеозапись, на которой несколько возбуждённых женщин окружили автомобиль военкомата. После того, как одна из них, вооружившись палкой, стала разбивать окна машины, сидевший внутри военком вынужден был спасаться бегством.

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#украина
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Американский офицер сделал шокирующее заявление об отношении США к Украине
Подполковник Дэвис: США позорятся на Украине, а расплачиваются её граждане
30 марта 2024, 17:13

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты покрывают себя позором в ходе конфликта на Украине. Однако расплачивается за это украинский народ.
Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. В своём YouTube-канале он напомнил о недавнем визите в Киев сенатора Линдси Грэма. По словам отставного военного, американский политик изо всех сил убеждал киевское руководство отправить на фронт больше людей.

«Он старается толкнуть как можно больше мужчин на бессмысленную смерть», — охарактеризовал Дэвис позицию сенатора.

Подполковник считает такие действия аморальными, поскольку очевидно, что «пути к победе нет». Эксперт подчеркнул, что США продолжают позориться, участвуя в украинском конфликте, так как гордость и высокомерие Вашингтона не позволяет признать, что он давно проигран. Дэвис задал риторический вопрос: стоит ли вкладывать ещё 60 миллиардов долларов в дело, которое не может завершиться успехом? По мнению военного, Белому дому пора взглянуть в глаза правде и признать очевидное: конфликт проигран.

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В США допустили продвижение ВС РФ до Киева
Макгрегор: ВСУ проигрывают и не смогут остановить наступление России на Киев
30 марта 2024, 16:57

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ могут дойти до Киева, и ВСУ не смогут им помешать. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis.
Он рассказал, что на линии фронта отмечается продвижение российчких сил. Эксперт не исключил того, что ВС РФ дойдут до Одессы и в случае необходимости продолжат двигаться в сторону Киева.

Макгрегор выразил уверенность в том, что Запад не сможет предотвратить продвижение ВС РФ.

Прежде Минобороны РФ сообщило, что ВСУ с начала текущего года потеряли более 70 тысяч человек из числа солдат ВСУ. Кроме того, украинская армия лишилась11 тысяч единиц техники, в числе которой вооружение западного производства.

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N-TV: Поставка Украине истребителей F-16 не поможет остановить Россию
30 марта 2024, 16:44

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Поставка американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не сможет оказать решающего влияния на ход украинского конфликта. Эти самолёты не помогут остановить Россию.
Об этом заявил корреспондент N-TV Райнер Мунц. Немецкий журналист подчеркнул, что важность этого оружия, конечно, нельзя отрицать — поэтому на Украине и ждут истребители с таким нетерпением и надеждой. Однако F-16 не смогут внести решающий перелом в ход конфликта. По мнению Мунца, решающее значение сейчас имеет не конкретный вид техники или оружия, как бы хороши они не были, а общий объём помощи Киеву со стороны Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с военными лётчиками подчеркнул, что даже если истребители F-16 будут поставлены Западом Украине, они не смогут изменить ситуацию на поле боя. Российский лидер также отметил, что если самолёты будут стартовать с территорий третьих стран, то аэродромы их базирования станут законной целью для российских военных.

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