В США раскрыли, как Россия перехитрила ВСУ

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Россия заставляет ВС Украины размещать средства ПВО близко к фронту, нанося удары планирующими бомбами. От этого повышается их уязвимость, пишет Business Insider.
«Удары планирующими бомбами позволяют РФ поражать украинские силы, удерживая самолеты, сбрасывающие боеприпасы, на безопасном расстоянии, и это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит», — отмечают авторы.
Чтобы попытаться сбить истребители ВС России, Украина вынуждена размещать «драгоценные средства ПВО» ближе к фронту, однако там они гораздо больше рискуют быть уничтоженными, говорится в публикации.
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Диана Аванесян