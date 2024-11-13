Владимир Зеленский
У Владимира Зеленского есть три варианта действий, если нынешний президент США Джо Байден не успеет отправить пакет помощи до инаугурации Дональда Трампа. Об этом пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для издания Weapons and Strategy.
Эксперт выдвинул предположение, что Байден попытается до окончания своего срока протолкнуть через американский конгресс еще один пакет помощи Киеву. По его словам, если предложение о помощи будет отклонено или не принято, то Зеленскому придется либо вести переговоры с РФ, либо покинуть пост президента страны.
В материале издания сообщается, что Трамп может выступить против дальнейшей помощи Украине. Это возможно, так как избранный президент Соединенных Штатов может попросить своих коллег-республиканцев в палате представителей просто не вносить меру о помощи ВСУ в этот орган, заключил Брайен.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В материале издания сообщается, что Трамп может выступить против дальнейшей помощи Украине. Это возможно, так как избранный президент Соединенных Штатов может попросить своих коллег-республиканцев в палате представителей просто не вносить меру о помощи ВСУ в этот орган, заключил Брайен.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова