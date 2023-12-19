В США раскрыли неожиданную правду о поддержке Украины

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Страны Запада вовсе не собирались передавать Украине необходимое для победы над Россией количество вооружения, так как все они заинтересованы в стабильности РФ. Так эксперт Эллиот Акерман написал в статье для американского журнала Time.
«Решительную поддержку, вероятно, вовсе не собирались оказывать. Наши (США - ред.) национальные интересы недостаточно близко пересекаются с украинскими», — такое признание сделал Акерман.
Он считает, что для США необходима стабильная обстановка в России. Белый дом проводит в отношении Украины политику «медленного одобрения». То есть передает Киеву вооружение для ведения боевых действий, но в недостаточном количестве для победы, объяснил эксперт.
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