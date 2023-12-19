Визит Зеленского в США назвали обреченным на провал перфомансом

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Визит украинского президента Владимира Зеленского в США с самого начала был обречен на провал из-за столкновений демократов и республиканцев. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka Online.
Эксперт объяснил, что украинский глава «сидит в поезде» американского президента Джо Байдена, поэтому республиканцы, являющимися его политическими оппонентами, относятся к Зеленскому как к врагу. Помимо этого, Соскин добавил, «хамское и наглое» поведение украинского президента также играет свою роль.
Соскин также подчеркнул, что реальные результаты для Украины в США зависят от влияния Республиканской партии на Конгресс.
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Соскин также подчеркнул, что реальные результаты для Украины в США зависят от влияния Республиканской партии на Конгресс.
«Было понятно, что все эти встречи — это бижутерия, это декорация Зеленского в США... Это, как в «95-м квартале» — выскакивает труппа Зеленского, песню поют с девочками», — заявил бывший советник.Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный раскритиковал президента Владимира Зеленского за массовое увольнение военкомов, которое произошло летом 2023 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак