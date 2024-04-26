В США раскрыли новую тактику ВС РФ по уничтожению ВСУ

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Российские военные наносят удары по скоплениям живой силы противника с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Причём эти удары отличаются беспрецедентной точностью.
Об этом сообщает YouTube-канал Defense TV. Эта новая тактика российских войск в корне меняет ситуацию в зоне боевых действий, пишут авторы публикации. Одновременное применение беспилотников и РСЗО расширило возможности российских военных в плане нанесения ударов по украинским объектам. Эти атаки отличаются беспрецедентной точностью и смертоносностью, указано в материале.
Автор статьи поясняет, что разведка местности с помощью дронов позволяет российским военным быстро обнаружить и идентифицировать цели, а затем через короткое время наносить по ним залповые ракетные удары. Обозреватель отмечает, что такая тактика представляет собой значительное развитие военного искусства и меняет динамику боевых действий в ходе украинского конфликта, причём не в пользу ВСУ.
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Александр Бойцов