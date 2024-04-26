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В США раскрыли новую тактику ВС РФ по уничтожению ВСУ

Defense TV: Российские военные уничтожают живую силу ВСУ с помощью РСЗО и БПЛА
26 апреля 2024, 13:55
Фото: istockphoto/VGI

Фото: istockphoto/VGI

Российские военные наносят удары по скоплениям живой силы противника с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Причём эти удары отличаются беспрецедентной точностью.


Об этом сообщает YouTube-канал Defense TV. Эта новая тактика российских войск в корне меняет ситуацию в зоне боевых действий, пишут авторы публикации. Одновременное применение беспилотников и РСЗО расширило возможности российских военных в плане нанесения ударов по украинским объектам. Эти атаки отличаются беспрецедентной точностью и смертоносностью, указано в материале.

Автор статьи поясняет, что разведка местности с помощью дронов позволяет российским военным быстро обнаружить и идентифицировать цели, а затем через короткое время наносить по ним залповые ракетные удары. Обозреватель отмечает, что такая тактика представляет собой значительное развитие военного искусства и меняет динамику боевых действий в ходе украинского конфликта, причём не в пользу ВСУ.

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ВС РФ разбомбили эшелон ВСУ с западной техники у Удачного
26 апреля 2024, 15:09

Фото: iStock/Ghulam Hussain

Российская армия поразила эшелон Вооруженных сил Украины с западной техникой у Удачного в ДНР.
Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, в эшелоне находилась не только западная техника, но и вооружение. Его поразили оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Помимо этого, ВС РФ нанесли удар по личному составу и технике 67-й механизированной бригады украинских боевиков. Противник планировал дислоцироваться на железнодорожной станции погрузки у Бакалеи в Харьковской области.

Как сообщают в оборонном ведомстве, также было нанесено поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины в 112-ти районах боевых действий.

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«Роют окопы и боятся»: В Подполье рассказали о поведении иностранных наёмников
26 апреля 2024, 14:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Подпольщики рассказали об иностранных наемниках, воюющих за киевский режим, пишет РИА Новости.
По словам командира подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град», по сравнению с 2022 годом число иностранных наёмников Херсонской области значительно увеличилось.

Многие из них отказываются от участия в штурмовых действиях, опасаясь за собственную жизнь и оставаясь в городе, другие — роят окопы, рассказал он.

Большая часть наёмников — представители Кавказского и Грузинского легионов. Их распознают по шевронам с надписями принадлежности к подразделению. Если нет шевронов, то по иностранной речи, добавил он.

В Херсоне также появились франкоязычные и англоязычные наёмники, но их мало. Другие общаются на румынском или молдавском языках.

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#всу
#наемники
#спецоперация
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ВС РФ обошли линию обороны ВСУ, на которой фотографировался Зеленский
26 апреля 2024, 14:30

Фото: istockphoto/zabelin

Положение Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации совсем неважное, а широко распиаренная «гениальная» линия обороны оказалась никчёмной. Это несмотря на то, что на её строительство были потрачены миллиарды гривен из бюджета страны.
Об этом заявил главный сержант 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» Антон Невкипелый с позывным Шизик. В видеоролике, опубликованных в социальных сетях, украинский военный подверг резкой критике укрепления, на которые приезжал фотографироваться президент Зеленский. Её слишком разрекламировали, отметил Шизик, а русские просто взяли и обошли её с другой стороны, обнулив все усилия ВСУ по возведению «неприступных» оборонительных рубежей.

Украинский солдат также подтвердил, что Вооружённые силы РФ вошли в Очеретино и установили контроль над населённым пунктом. Украинская сторона до сих пор официально не подтвердила факт сдачи Очеретино.

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#всу
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В Польше не оценили шары ВСУ
Экс-генерал Польши не оценил использование ВСУ воздушных шаров с минами
26 апреля 2024, 13:43

Фото: iStock/delray77

Экс-генерал польской армии Вальдемар Скшипчак не оценил идею ВСУ использовать воздушные шары с минами. Об этом он заявил в интервью газете Fakt.
«Я не уверен в точности такой системы. Если шар переносит гранату, минометную мину, какой-либо другой боеприпас и летит высоко, то как он его сбрасывает? Ведь в таком случае точность в воздухе очень невелика», — отметил он.

Скшипчак заявил, что ВСУ рассчитывают на то, что российские военные будут стрелять по ним средствами ПВО. Однако эти шары могут быть уничтожены штатным стрелковым вооружением. Он добавил, что Америка и Польша использовали такие шары в Ираке во время операции 2003 года для разведки, но они неэффективны.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинские боевики попытались убить под Авдеевкой сдавшихся в плен сослуживцев ударами FPV-дронов. Историю рассказал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Александр Иванащенко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине смогут уволить за несообщение о родственниках в новых регионах России
«Страна.ua»: украинцев уволят за умалчивание о родственниках в новых регионах РФ
26 апреля 2024, 13:39

Фото: iStock/Silent_GOS

Во втором чтении Верховная Рада Украины приняла законопроект, который позволит уволить граждан страны за умолчание о своих родственниках и близких лицах, проживающих в новых регионах России, пишет «Страна.ua».
В частности, внесены изменения в правила трудового распорядка, в соответствии с которыми работники обязаны сообщать о своих связях с физическими лицами, чье место проживания или регистрации находится на территории РФ.

По данным издания, этот шаг вызвал критику со стороны главного юридического управления Рады. По мнению управления, данная норма противоречит Конституции Украины и может привести к произвольному толкованию, что нарушит права работников.

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На Украине американцы испытывают психотропные препараты
MASH: американские ученые испытывают на украинцах психотропные препараты
26 апреля 2024, 12:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Американские и украинские ученые проводят эксперименты с сильнодействующими психотропными препаратами на украинских жителях. Об этом 26 апреля сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источника канала, исследования ведутся в биолаборатории, расположенной в больнице поселка Делятин в Ивано-Франковской области, которую открыла компания Accu Reference Medical Lab, контролируемая Министерством обороны США.

Группа из девяти американских и украинских специалистов использует психотропные препараты, включая нейролептик клозапин, для изучения воздействия различных доз на человеческий организм.

После воздействия препаратами пациентов подвергают обследованию, измеряют показатели и собирают биологический материал для передачи в американскую компанию.

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#контрнаступление
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Подполье заявило о нескольких ударах в Николаевской области
В подполье заявили о нескольких ударах по акватории Очакова в Николаевской области
26 апреля 2024, 12:39

Фото: iStock/Anna_Anikina

В районе Очакова в Николаевской области Украины было зафиксировано несколько ударов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
"Очаков. Несколько прилетов по акватории. Пока итоги не известны", — сказал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее российские военные нанесли удар по прятавшимся в жилых домах военных ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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Шойгу предупредил о последствиях ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Шойгу: удары ВСУ по Запорожской АЭС могут повлечь катастрофические последствия
26 апреля 2024, 12:38

Фото: сайт Кремля

На совещании министров обороны стран — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане, глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил опасения относительно непрекращающихся атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Это сообщение появилось в Telegram-канале российского ведомства.
Шойгу подчеркнул, что такие атаки вызывают у него серьезные опасения.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя также отмечал увеличение числа атак со стороны ВСУ на ЗАЭС. Он сообщил, что российские военные еженедельно уничтожали до 100 беспилотников. Кроме того, Россия регулярно информировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН об этих инцидентах.

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#всу
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Стало известно о ликвидации минометчицы из «Правого сектора»*
В Архангельском ликвидирована минометчица из «Правого Сектора»* Рута
26 апреля 2024, 12:24

Фото: iStock/undefined undefined

В поселке Архангельское Херсонской области ликвидирована минометчица из «Правого сектора»* Алла Пушкарчук с позывным Рута. Об этом сообщил в своем Telegram-канале «Шепот фронта» военный корреспондент Руслан Татаринов.
«Под занавес 25.04.2024 в н. п. Архангельское ликвидирована Алла Пушкарчук, позывной Рута из Правого Сектора», — написал он.

Пушкарчук посещала зону боевых действий в рамках работы информационного отдела «Правого Сектора»*. После начала СВО она присоединилась к ВСУ, где стала минометчицей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее на Украине погиб американский наёмник Ян Бердетт, воевавший в составе Вооружённых сил Украины. Он входил в подразделение The Chosen company, входившее в состав 59-1 отдельной моторизованной бригады ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена
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