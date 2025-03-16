Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон и ему подобные, а не российский лидер Владимир Путин, провоцируют мировой конфликт. Об этом написал в социальной сети X лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Это не Путин хочет третьей мировой войны», — отметил французский политик.
Филиппо пояснил, что именно Макрон поддержкой киевского режима фактически добивается такого варианта развития событий. По его словам, еще есть время остановить это.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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