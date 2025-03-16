ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости боец спецназа «Ахмат», действующего в составе группировки «Север» ВС РФ, с позывным «Тарик».