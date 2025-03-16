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Украина и Европа могут не принять условия России по перемирию

Bloomberg: Украина и Европа могут не принять условия России по перемирию
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Предложенные Россией условия перемирия на Украине могут не принять в Киеве и Брюсселе. Об этом информирует агентство Bloomberg.
На данный момент Вашингтон пока не отреагировал на предложения Москвы. Владимир Зеленский же заявил, что ожидает «четкого» и «твердого» ответа от Соединенных Штатов.

Ранее аналитик Александр Меркурис заявил, что предложение США о временном прекращении огня вызывает у России исторические опасения из-за предыдущих случаев нарушения договорённостей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Ликвидирован один из главарей «Правого сектора»*
Рогов: главаря «Правого сектора»* во Львове ликвидировали в Запорожской области
16 марта 2025, 14:13

Владимир Рогов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Одного из лидеров запрещенного в России «Правого сектора»* Михаила Алексеева ликвидировали в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости, сославшись на представителя российской Общественной палаты Владимира Рогова.
«На степногорском направлении в районе поселка Каменское ликвидирован один из главарей «Правого сектора»* во Львовской области Михаил Алексеев, которые приехали на нашу мирную запорожскую землю сеять горе и террор», — прокомментировал собеседник агентства.
Рогов добавил, что у Алексеева был позывной «Рембрандт». По предварительной информации, Алексеева ликвидировали при помощи беспилотника во время атаки, резюмировал Рогов.

Перед этим стало известно о заявлении главы украинского МИДа Андрея Сибиги о Курской области.

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В МИД Украины сделали заявление о ВСУ в Курской области
Глава МИД Украины Сибига: ВСУ продолжают операции под Курском
16 марта 2025, 12:39

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Продолжением боевых операций ВСУ в Курской области пригрозил глава украинского МИДа Андрей Сибига, несмотря на просьбы американской стороны к России пощадить боевиков. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
«Как было уже заявлено главнокомандующим (ВСУ Александром — прим. ред.) Сырским, мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — прокомментировал Сибига.
По его мнению, такие действия являются «важным фактором и ключевым элементом на переговорах, направленных на установление мира в будущем».

В минувший четверг, 13 марта, президент России Владимир Путин заявил о согласии на перемирие, однако, по его словам, оно должно устранять изначальные причины конфликта и вести к урегулированию.

Ранее во Франции раскрыли, кто заинтересован в провокации мирового конфликта.

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#сво
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Во Франции рассказали, кто на самом деле провоцирует мировой конфликт
Французский политик Филиппо: не Путин хочет мировой войны, а Макрон
16 марта 2025, 10:57

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон и ему подобные, а не российский лидер Владимир Путин, провоцируют мировой конфликт. Об этом написал в социальной сети X лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Это не Путин хочет третьей мировой войны», — отметил французский политик.

Филиппо пояснил, что именно Макрон поддержкой киевского режима фактически добивается такого варианта развития событий. По его словам, еще есть время остановить это.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#франция
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Стало известно о взятии Купянска в клещи ВС РФ
Ганчев: российские военные берут Купянск в клещи для окружения ВСУ в городе
16 марта 2025, 10:32

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ продвигаются на левом берегу реки Оскол, чтобы взять в клещи Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
Согласно его данным, российские войска расширяют зону контроля на правом берегу Оскола для дальнейшего наступления на Купянск. Ганчев добавил, что бойцам ВС РФ осталось до Купянска около 7 км.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#харьковская область
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Успехи ВС РФ на покровском и торецком направлениях, бои за Гуево и Басовку в Курской области: последние новости СВО на 16 марта
16 марта 2025, 10:32

Фото: iStock/ Diy1

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


В течение ночи средства ПВО успешно отразили атаку 31 украинского беспилотника самолётного типа на объекты, расположенные на территории России. В небе над Воронежской областью были уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов, 9 — над Белгородской областью, 5 — над Ростовской областью и один — над Курской областью. По предварительным данным, пострадавших нет.

Курская область


Вчера стало известно, что российская армия вытеснила противника из населённого пункта Гоголевка и проводит зачистку прилегающих лесных массивов. В зоне контроля ВСУ всё ещё находятся населённый пункт Олешня, расположенный у самой границы, а также линия соприкосновения в районе Гуево и Горналь. На этом участке стороны активно применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

Российским военным удалось войти в село Гуево, интенсивные бои уже идут внутри населённого пункта. В Сумской области разворачиваются ожесточённые боевые столкновения. Басовка, которая сейчас не находится под полным контролем ни одной из сторон, стала ареной для противостояния. Украинские военные перебрасывают значительные силы в этот район, готовясь к ответным действиям. Артиллерия и операторы беспилотных летательных аппаратов активно действуют в этом районе.

Покровское направление


На Покровском направлении ВС РФ стремятся продвинуться к границам Днепропетровской области. В районе села Запорожье российские военные расширили контролируемую территорию на 600 метров в сторону Орехово.

С наступлением темноты российские войска начали интенсивный штурм позиций между населёнными пунктами Надеждинка и Преображенка. Основные усилия были направлены на взятие под контроль высоты в районе Котляровки.

Несмотря на сопротивление украинских сил, российские подразделения постепенно укрепляют свои позиции на западе города. В Успеновке подразделения РФ вынудили противника отступить к западным окраинам, а южнее поселка Удачного продолжается продвижение на запад.

Зеленский заявил об испытании «Длинного Нептуна»
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Купянское направление


ВС РФ успешно отбили атаку штурмовых подразделений ВСУ в районе населённого пункта Надия. Также в районе Петропавловки выведена из строя радиолокационная станция (РЛС) ВСУ, что снизило эффективность противника в координации своих сил.

В районе Богуславки продолжаются интенсивные боевые действия. Российские военные приблизились к населённому пункту Дорошовка на расстояние около 400 метров от западной части. Несмотря на это, ВСУ продолжают атаковать в районе Фиголевки.

Торецкое направление


ВС РФ продвигаются в направлении районов Фомиха и Забалка, занимая всё больше территории. Значимым событием стало установление контроля над восточной частью Васюковки, расположенной на юге Северского участка. Российские части, несмотря на интенсивный огонь противника, смогли продвинуться на 1,2 километра и закрепиться в центральной части населённого пункта.

Захват Васюковки открывает перед ВС РФ новые перспективы: теперь они могут продвигаться в западном направлении, в сторону Славянска и Краматорска.
Помимо этого, российские военнослужащие успешно завершили операцию по освобождению территории к западу от Сакко и Ванцетти. Они достигли разрушенного моста на подступах к Фёдоровке и укрепили позиции на данном участке фронта.

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