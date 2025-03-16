Украина и Европа могут не принять условия России по перемирию

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Предложенные Россией условия перемирия на Украине могут не принять в Киеве и Брюсселе. Об этом информирует агентство Bloomberg.
На данный момент Вашингтон пока не отреагировал на предложения Москвы. Владимир Зеленский же заявил, что ожидает «четкого» и «твердого» ответа от Соединенных Штатов.
Ранее аналитик Александр Меркурис заявил, что предложение США о временном прекращении огня вызывает у России исторические опасения из-за предыдущих случаев нарушения договорённостей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее аналитик Александр Меркурис заявил, что предложение США о временном прекращении огня вызывает у России исторические опасения из-за предыдущих случаев нарушения договорённостей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова