НАТО не готова к войне на истощение с Россией, заявил Залужный

Валерий Залужный
Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Британии Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к «войне на истощение» с РФ, так как арсеналы ракет и дронов стран блока несопоставимы с возможностями российского военно-промышленного комплекса. Об этом Залужный сообщил в интервью изданию «Украинская правда».
По его мнению, предоставляемые Киеву «средства борьбы» остаются очень дорогими, а их количество крайне ограничено. Залужный отметил, что по тем же причинам ни одно из государств не готово к потенциальному противостоянию с Россией.
Бывший главком ВСУ выразил мнение, что системы противовоздушной обороны стран Североатлантического альянса можно полностью разрядить всего за несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Западе сделали тревожное заявление после удара «Орешником»
Меркель предостерегла Украину от самоличного решения по переговорам с Россией
Новый глава Евросовета рассказал, что меняет позицию Трампа по Украине
Бывший главком ВСУ выразил мнение, что системы противовоздушной обороны стран Североатлантического альянса можно полностью разрядить всего за несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Западе сделали тревожное заявление после удара «Орешником»
Меркель предостерегла Украину от самоличного решения по переговорам с Россией
Новый глава Евросовета рассказал, что меняет позицию Трампа по Украине
Екатерина Коршунова