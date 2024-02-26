В США раскрыли тактику ВС РФ под Купянском

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Армия России наносит удары планирующими бомбами по украинским позициям под Купянском. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Военно-воздушные силы России задействовали ударные истребители Су-34 для нанесения высокоточных ударов по украинским пехотным и бронетанковым подразделениям в районе Купянска», — говорится в статье.
При этом уточняется, что использование планирующих бомб наиболее безопасно, чем использование обычных бомб, которые нужно сбрасывать с более близкого расстояния от цели. Таким образом, ВС РФ могут эффективнее поражать цели при уменьшении числа вылетов истребителей.
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