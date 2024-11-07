Военкор Коц: Российские войска не позволят ВСУ спокойно уйти из Курской области

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Киев не сможет спокойно и безболезненно отвести войска из Курской области. Этого не позволят сделать подразделения Вооружённых сил РФ.
Об этом в своём телеграм-канале написал военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил украинским спикерам, которые рассуждают на тему вывода частей ВСУ из Курской области, что у российских военных на этот счёт может быть своё мнение.
Коц привёл в пример события 2014 года, когда ополченцы Донецкой Народной Республики не дали Украине спокойно отвести войска из Иловайска и последние попали в так называемый котёл. Украинцев в Курской области не ждали и не приглашали, но и уйти оттуда спокойно им никто не даст, заключил корреспондент.
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«Почему-то (...) не учитываются действия России. С чего вдруг в Киеве решили, что мы дадим силам вторжения спокойно уйти?» — задаётся вопросом военкор.
Коц привёл в пример события 2014 года, когда ополченцы Донецкой Народной Республики не дали Украине спокойно отвести войска из Иловайска и последние попали в так называемый котёл. Украинцев в Курской области не ждали и не приглашали, но и уйти оттуда спокойно им никто не даст, заключил корреспондент.
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Александр Бойцов