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Иностранных наёмников на Украине стало меньше. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works.
По его мнению, прибывшие воевать на стороне ВСУ иностранцы стали понимать, что то, что происходит на фронте – это не игра.
Он добавил, что число боевиков существенно уменьшилось после неудачного контрнаступления ВСУ в прошлом году. Украинское командование бросало в бои иностранных военных, большинство из которых были ликвидированы, подытожил бывший американский разведчик.
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«Все меньше из них хотят попадать под артиллерийские обстрелы российских войск снова и снова без надежды на выживание», – пояснил Риттер.
Он добавил, что число боевиков существенно уменьшилось после неудачного контрнаступления ВСУ в прошлом году. Украинское командование бросало в бои иностранных военных, большинство из которых были ликвидированы, подытожил бывший американский разведчик.
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Анастасия Хохлова