В ДНР сообщают об увеличении взятых в плен военных ВСУ

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Количество взятых в плен украинских солдат в последнее время значительно увеличилось. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, приводит его слова РИА Новости.
Он объяснил добровольную сдачу в плен бойцов ВСУ наступательными действиями ВС РФ.
Кроме того, из-за участившихся случаев сдачи в плен, командование ВСУ стало прослушивать радиоканал «Волга», созданный российскими военными. Намеревающихся сдаться, руководители ВСУ карают, заключил Кимаковский.
Прежде в Минобороны РФ сообщили, что 21 украинский военнослужащий сдался в плен за минувшую неделю. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, из-за участившихся случаев сдачи в плен, командование ВСУ стало прослушивать радиоканал «Волга», созданный российскими военными. Намеревающихся сдаться, руководители ВСУ карают, заключил Кимаковский.
Прежде в Минобороны РФ сообщили, что 21 украинский военнослужащий сдался в плен за минувшую неделю. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова