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Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
По информации Минобороны РФ в ночь на 26 января силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив 15 из них. Согласно информации ведомства, в небе над Рязанской областью было ликвидировано 8 беспилотных летательных аппаратов, над Курской — 6, в Белгородской области — 1 беспилотник. Сведения о жертвах или повреждениях отсутствуют.
В окрестностях Николаево-Дарьино российские военные проводят операцию по зачистке прилегающих лесных массивов. Отмечается незначительное продвижение в юго-восточном направлении от населённого пункта. В этой зоне украинские военные пытаются провести ответные атаки, но они успешно отражаются российскими силами. В восточной части населённого пункта противником всё ещё удерживаются несколько опорных пунктов, российскими штурмовыми группами проводится поэтапная зачистка.
Ожесточенные бои продолжаются у Малой Локни. По некоторым сведениям, российские войска разрушили два моста, которые соединяли Малую Локню с сёлами Викторовка, Новая и Старая Сорочки, Орловское и Погребки. Если эти данные подтвердятся, это может серьёзно затруднить снабжение украинских военных в этом районе.
Российскими войсками завершена ликвидация «котла» в южной части посёлка Великая Новосёлка. В восточной и центральной частях населённого пункта были подняты российские флаги. В северной части продолжаются обстрелы позиций Вооружённых сил Украины. К западу от Великой Новосёлки российские войска продвинулись ещё на один километр в районе Левадного. В восточной части, в районе Кураховского «мешка», под контроль ВС РФ перешла большая часть посёлка Дачное.
В районе Родинского, автодорогу, по которой снабжают украинских военных на севере через город Доброполье, российские дроны FPV активно атакуют позиции ВСУ, причиняя значительный ущерб технике и живой силе противника. Это ещё больше затрудняет логистику ВСУ, которая и так находится в сложном положении.
Российскими войсками также перекрыта дорога, соединяющая Константиновку и Покровск, в двух местах. Это почти отрезало украинские подразделения, находящиеся в этом районе, от снабжения. Эти меры не только препятствуют снабжению противника, но и открывают возможности для дальнейшего наступления.
Активные боевые действия ведутся в районе Сухой Балки. В районе к западу от поселка Новгородского российские войска заняли лесную полосу, расширив зону своего контроля на полтора километра. У населенного пункта Леонидовка российские военные продолжают продвигаться вперёд, постепенно окружая в кольцо силы ВСУ, находящиеся между Торецком и Щербиновкой.
В Торецке российские военные заняли позиции на территории шахты «Торецкая», где ранее располагался опорный пункт бригады «Лють». В распоряжении Вооружённых сил Украины осталось лишь несколько строений. Противник контролирует менее процента территории города. В районе посёлка Крымское, расположенного недалеко от Дзержинска, войска РФ заняли позиции на северных границах населённого пункта.
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Ночная атака ВСУ 26 января
По информации Минобороны РФ в ночь на 26 января силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожив 15 из них. Согласно информации ведомства, в небе над Рязанской областью было ликвидировано 8 беспилотных летательных аппаратов, над Курской — 6, в Белгородской области — 1 беспилотник. Сведения о жертвах или повреждениях отсутствуют.
Курская область
В окрестностях Николаево-Дарьино российские военные проводят операцию по зачистке прилегающих лесных массивов. Отмечается незначительное продвижение в юго-восточном направлении от населённого пункта. В этой зоне украинские военные пытаются провести ответные атаки, но они успешно отражаются российскими силами. В восточной части населённого пункта противником всё ещё удерживаются несколько опорных пунктов, российскими штурмовыми группами проводится поэтапная зачистка.
Ожесточенные бои продолжаются у Малой Локни. По некоторым сведениям, российские войска разрушили два моста, которые соединяли Малую Локню с сёлами Викторовка, Новая и Старая Сорочки, Орловское и Погребки. Если эти данные подтвердятся, это может серьёзно затруднить снабжение украинских военных в этом районе.
Угледарское направление
Российскими войсками завершена ликвидация «котла» в южной части посёлка Великая Новосёлка. В восточной и центральной частях населённого пункта были подняты российские флаги. В северной части продолжаются обстрелы позиций Вооружённых сил Украины. К западу от Великой Новосёлки российские войска продвинулись ещё на один километр в районе Левадного. В восточной части, в районе Кураховского «мешка», под контроль ВС РФ перешла большая часть посёлка Дачное.
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Покровское направление
В районе Родинского, автодорогу, по которой снабжают украинских военных на севере через город Доброполье, российские дроны FPV активно атакуют позиции ВСУ, причиняя значительный ущерб технике и живой силе противника. Это ещё больше затрудняет логистику ВСУ, которая и так находится в сложном положении.
Российскими войсками также перекрыта дорога, соединяющая Константиновку и Покровск, в двух местах. Это почти отрезало украинские подразделения, находящиеся в этом районе, от снабжения. Эти меры не только препятствуют снабжению противника, но и открывают возможности для дальнейшего наступления.
Троицкое направление
Активные боевые действия ведутся в районе Сухой Балки. В районе к западу от поселка Новгородского российские войска заняли лесную полосу, расширив зону своего контроля на полтора километра. У населенного пункта Леонидовка российские военные продолжают продвигаться вперёд, постепенно окружая в кольцо силы ВСУ, находящиеся между Торецком и Щербиновкой.
В Торецке российские военные заняли позиции на территории шахты «Торецкая», где ранее располагался опорный пункт бригады «Лють». В распоряжении Вооружённых сил Украины осталось лишь несколько строений. Противник контролирует менее процента территории города. В районе посёлка Крымское, расположенного недалеко от Дзержинска, войска РФ заняли позиции на северных границах населённого пункта.
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Елена Генералова