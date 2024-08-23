Британский аналитик Александр Меркурис высказался о возможной цели президента Украины Владимира Зеленского при вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. В своем YouTube-канале Меркурис предположил, что Зеленский может использовать эту атаку для вывода украинских войск из Донбасса.
Аналитик заявил, что переброска части лучших сил ВСУ в Сумы и Сумскую область является прикрытием, позволяющим избежать необходимости публично признать поражение и отступление с территорий, где украинские военные терпят неудачи. По мнению Меркуриса, Зеленскому и его окружению трудно объяснить общественности необходимость сдачи Донбасса.
Ранее Меркурис также отметил, что атака на Курскую область осложнила ситуацию на ключевых направлениях в Донбассе для украинской армии. Он назвал расширение линии фронта в этом направлении нелогичным с военной точки зрения.
Напомним, американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что конфликт на Украине после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вошел в заключительную и крайне опасную стадию.
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Ранее Меркурис также отметил, что атака на Курскую область осложнила ситуацию на ключевых направлениях в Донбассе для украинской армии. Он назвал расширение линии фронта в этом направлении нелогичным с военной точки зрения.
Напомним, американский экономист Джеффри Сакс заявлял, что конфликт на Украине после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вошел в заключительную и крайне опасную стадию.
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Елена Перлова