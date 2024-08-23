Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вошел в заключительную и крайне опасную стадию. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Сакс отметил, что интенсивная переброска украинских войск привела к оголению позиций на донбасском направлении, что, по его словам, является признаком окончания конфликта. Экономист также подчеркнул, что на ситуацию влияет и политический кризис в США.
Он добавил, что дальнейшая эскалация может привести к непредсказуемым последствиям.
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
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«Мы, возможно, находимся в финальной фазе войны с высокой интенсивностью», — подчеркнул Сакс.
Он добавил, что дальнейшая эскалация может привести к непредсказуемым последствиям.
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
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Елена Перлова