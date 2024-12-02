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Владимир Зеленский выберет лишь цвет ручки, которой подпишет безоговорочную капитуляцию, считает исследователь США Майк Адамс в соцсетях.
Таким образом американец отреагировал на слова главы киевского режима о том, что он может отказаться от некоторых земель и прекратить огонь в обмен на членство республики в НАТО.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Летом 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву план по урегулированию конфликта, однако на той стороне отказались.
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«У З.(Зеленского. — Прим. ред.) нет рычагов, с помощью которых он мог бы диктовать какие-либо условия. Даже условия капитуляции. Единственный выбор, который Россия предоставит З., — выбрать цвет чернил в ручке, которой он подпишет свою безоговорочную капитуляцию», — сказано в публикации.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Летом 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву план по урегулированию конфликта, однако на той стороне отказались.
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Никита Кротов