Владимир Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский просил разрешить ему бить вглубь России на 200 километров для уничтожения «пусковых установок», рассказал американский сенатор Бен Кардин в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Пранкеры представились бывшим главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.
«…Мы рассмотрели необходимость вывести из строя пусковые установки для ракет в России, что дало бы Украине лучшую позицию... Президент Зеленский указал мне, что эти площадки, я думаю, находятся в пределах 200 км от границы, я могу тут немного ошибаться», — прокомментировал сенатор США.Кардин подчеркнул, что поддерживает право Украины пользоваться американскими вооружениями для ударов по РФ. Сенатор отметил, что есть и те, кто против.
Президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине и продолжает выдвигать требования западным союзникам.
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Никита Кротов