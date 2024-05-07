В США считают, что ВС РФ могут пойти на Киев

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Армия России продолжит продвигаться дальше и сможет освободить Харьков и Одессу, а далее отправиться на Киев. Такое предположение сделал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Пока нет желания говорить с русскими о том, как положить конфликту конец, они будут продолжать наступать. И к тому времени, когда это произойдет, остается только гадать, какие территории они возьмут под контроль», — отметил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Он считает, что подобные перспективы возникли из-за нежелания Украины вести переговоры с Россией. Теперь президента Украины Владимира Зеленского предупреждают, что российские военные могут взять под свой контроль Одессу и Харьков.
При этом Макгрегор считает, что при отсутствии в Киеве правительства, с которым можно договориться, то Россия может направить свои войска прямо туда.
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Элина Позднякова