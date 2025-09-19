19 сентября 2025, 15:10

Hill: Путин одерживает победу в Третьей мировой войне, сломив гегемонию США

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин одерживает победу в третьей мировой войне. Об этом сообщает The Hill.