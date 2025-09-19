В США сделали громкое заявление о Путине
Президент России Владимир Путин одерживает победу в третьей мировой войне. Об этом сообщает The Hill.
Согласно информации журнала, глава российского государства добивается своих целей, подрывая гегемонию Соединенных Штатов во всем мире. Авторы статьи отметили, что Путин нарушил порядок, сложившийся после Второй мировой войны. The Hill утверждает, что единство стран-участниц НАТО находится под угрозой, а Совет Безопасности ООН продемонстрировал свою неспособность обеспечить обещанный глобальный мир.
Обозреватели выразили серьезную обеспокоенность по поводу усиливающегося партнерства между Пекином и Москвой, что стало очевидным после недавних переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайской столице.
Читайте также: