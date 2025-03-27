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Зеленский заявил, что готов говорить напрямую с Путиным

Владимир Зеленский и Кир Стармер

Владимир Зеленский и Кир Стармер

Владимир Зеленский заявил украинским СМИ, что готов говорить напрямую с президентом России Владимиром Путиным.
«Я не боюсь никакого формата переговоров. Это Путин не готов к прямым переговорам с нами», — сказал глава киевского режима.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Путин отмечал, что формально по конституции Украины власть принадлежит Верховной раде. Российский лидер также подчеркивал нелегитимность Зеленского и что он не может отменить собственный запрет на переговоры с Москвой.

Зеленский узурпировал власть на Украине, воспользовавшись военным положением. Президент США Дональд Трамп называл его в соцсетях «диктатором без выборов».

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Боец Черкес рассказал, как ВС РФ сбили семь самых опасных дронов ВСУ «Баба-яга»
27 марта 2025, 20:18

Фото: iStock/vadimrysev

Боец ВС РФ с позывным Черкес рассказал, как российские военные за полтора месяца смогли сбить семь самых опасных дронов ВСУ «Баба-яга». По его словам, в зоне СВО объявлена охота на эти гексакоптеры, так как командир дает бойцу десятидневный отпуск за каждый такой сбитый дрон.
«В каких-то случаях тараним их нашими «птичками», в других — используем сетки, которые крепим на дроны. Это спасает жизни наших ребят, поскольку ВСУ охотятся на пехоту», — поделился Черкес в беседе с RT.
Однако сети используются не только для борьбы с вражескими БПЛА, но и для маскировки. Петербургские волонтеры смогли при помощи маскировочных сетей модифицировать противодроновые одеяла, которые скрывают теплое излучение. Так как на фоне природы одеяла были особо заметны, волонтеры стали дополнять их легкой маскировочной сетью, которая «размывает» контуры, пишет «Петербургский дневник».
«Одеяло, спрятанное под сетью, блокирует тепло людей, укрытия или техники, не давая дронам с тепловизорами засечь цель. Тепло не уходит вверх, а распределяется под сетью, снижая интенсивность свечения. Но даже малейшая щель сводит эффект на нет. Поэтому сеть — не просто маскировка, а часть системы. Она скрывает и тепло, и форму объекта», — отметила руководитель волонтерского движения «Шьем Победу Питер» Елена Лимонова.
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Зеленский выступил с наглым заявлением о «миротворцах»
Зеленский: Украине нужны от Европы не миротворцы, а солдаты, готовые воевать
27 марта 2025, 19:57

Владимир Зеленский

Военные, которых европейские государства планируют отправить на Украину в качестве «миротворческого контингента», должны быть готовы воевать. Об этом заявил Владимир Зеленский, его слова приводят украинские СМИ.
По словам предводителя киевского режима, Украине не нужны силы поддержания мира.

«Мы говорим о контингенте на море, на земле и в небе. Это — войско», — добавил Зеленский.

Саммит «коалиции желающих», где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там «миротворцев», состоялся в четверг, 27 марта, в Париже.

Ранее сообщалось, что в Европе рассматривают разные варианты развертывания военных на Украине, в том числе вдоль реки Днепр. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#европа
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Школьница из Реутова предложила Путину сделать военных наставниками юнармейцев
27 марта 2025, 19:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Ученица реутовской школы №10, юнармеец Дарья Демянчук приняла участие в заседании наблюдательного совета «Движения Первых», которое состоялось в Москве. Девушка пообщалась с Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Даша рассказала президенту о своей деятельности, о том, в каких мероприятиях она участвует вместе с друзьями, как поддерживает участников СВО. Также она поделилась мечтой о том, чтобы военнослужащие или военные части стали наставниками юнармейских отрядов.
«Внимание детей к людям, которые выполняют очень ответственные, важные и опасные для жизни и здоровья задачи в интересах своей Родины, чрезвычайно важно. Почему? Потому что это идёт от сердца. Ведь дети, молодые люди ничего не делают по шаблону. Это идёт от сердца, а значит, доходит до сердца каждого бойца. И это чрезвычайно важная поддержка. Тебе большое спасибо», – ответил Дарье глава государства.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Дарья Демянчук – не только активный юнармеец, но и председатель первичного отделения «Движения Первых» в Реутове. За свои достижения она награждена медалями «Юнармейская доблесть» II и III степени.

Как отметили в администрации, эта встреча продемонстрировала значимость молодежных инициатив на самом высоком уровне.

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#военные
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Еще 25 жителей Курской области, вывезенные боевиками ВСУ на Украину, вернутся на родину
Москалькова: В пятницу в РФ вернутся 25 курян, которых ВСУ вывезли на Украину
27 марта 2025, 19:10

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

В пятницу, 28 марта, в Россию вернутся 25 жителей Курской области, которых боевики ВСУ вывезли на территорию на Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, ее слова приводит «Интерфакс».
«Завтра мы надеемся забрать жителей Курской области, вывезенных украинскими военными в Сумы. Всего их осталось 72 человека, но завтра удастся забрать только 25 курян», — заявила Москалькова.

По ее словам, украинская сторона не отдает сразу всех россиян, ссылаясь на отсутствие у них документов для пересечения границы. Москалькова назвала такое объяснение «абсолютно надуманным», так как все необходимые бумаги собраны и направлены представителям Украины.

Омбудсмен выразила надежду, что в пятницу ничего не сорвется и люди смогут вернуться на родину.

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Зеленский высказался о возможной отмене антироссийских санкций
Зеленский назвал катастрофой возможную отмену антироссийских санкций
27 марта 2025, 18:55

Владимир Зеленский

Снятие антироссийских санкций в настоящее время будет «катастрофой для дипломатии», заявил украинским СМИ Владимир Зеленский.
«Санкции — один из немногих реальных инструментов, которые есть у мира, чтобы склонить Россию к серьезным переговорам. Что еще есть, кроме санкций?» — задался вопросом глава киевского режима.
Он подчеркнул, что в случае, если ограничения станут слабее, и российская сторона нарушит договор, то вернуть рестрикции будет сложно, а сам этот процесс будет очень медленным.

Три дня назад в Саудовской Аравии прошли российско-американские переговоры. В итоговом заявлении, которое опубликовал Кремль, сказано, что стороны договорились о запрете использования торговых судов для военных целей и о запрете на удары по объектам энергоинфраструктуры России и Украины на месяц. Помимо этого, Вашингтон поможет России в плане доступа к мировым рынкам сельхозпродукции.

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