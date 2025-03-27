Владимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский заявил украинским СМИ, что готов говорить напрямую с президентом России Владимиром Путиным.
«Я не боюсь никакого формата переговоров. Это Путин не готов к прямым переговорам с нами», — сказал глава киевского режима.Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Путин отмечал, что формально по конституции Украины власть принадлежит Верховной раде. Российский лидер также подчеркивал нелегитимность Зеленского и что он не может отменить собственный запрет на переговоры с Москвой.
Зеленский узурпировал власть на Украине, воспользовавшись военным положением. Президент США Дональд Трамп называл его в соцсетях «диктатором без выборов».
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