ВСУ начали отступать из Курахово

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Украинские войска начали постепенно выходить из Курахово. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Из района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать», — сказал Кимаковский.
Он уточнил, что за Селидово, освобожденным ВС РФ накануне, особенно со стороны Угледара, идут степи и командование ВСУ осознает, что армия России сможет оперативно зайти в тыл украинской группировки, находящейся в Курахово.
По словам Кимаковского, у ВСУ на Южнодонецком направлении «большая беда», это подтверждается кадрами объективного контроля из Курахово.
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Элина Позднякова