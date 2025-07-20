Эксперт назвал последствия встречи Путина и Трампа в Китае

20 июля 2025, 11:08

Политолог Рар: США откажутся от ультиматумов при встрече Путина и Трампа в КНР

Фото: iStock/Pridannikov

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае может привести к отказу Вашингтона от ультиматумов и новых санкций в отношении Москвы и Пекина. Такое мнение выразил немецкий политолог Александр Рар в своем телеграм-канале.





Эксперт считает, что продолжение торговых войн могло бы разорвать связи между тремя странами и нанести серьезный удар по мировой экономике. По его мнению, встреча председателя КНР Си Цзиньпина с российским и американским коллегами не обрадует страны Евросоюза, которые рассчитывают на поддержку США в украинском конфликте.

«Что можно от встречи ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций в адрес России и Китая, которые напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику», — написал Рар.