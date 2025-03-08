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Национальное агентство геопространственной разведки США (NGA) временно ограничило доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретённым американским правительством. Информацию подтвердило издание The Washington Post (WP).
Решение связано с политикой администрации США по регулированию поддержки Киева, сообщает WP.
Система GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery — система доставки геопространственной разведки), через которую партнёры и союзники получают геоданные, использовалась ВСУ для корректировки артиллерийского огня и выбора целей для дронов. Украинские военные уже ощутили последствия приостановки доступа к снимкам.
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Система GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery — система доставки геопространственной разведки), через которую партнёры и союзники получают геоданные, использовалась ВСУ для корректировки артиллерийского огня и выбора целей для дронов. Украинские военные уже ощутили последствия приостановки доступа к снимкам.
«Последствия приостановки немедленно почувствовали на себе солдаты украинской армии. Некоторые из которых назвали это решение предательством, а не политикой», — отмечает издание.Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил Украины могут начать вывод войск из Курской области в течение ближайших двух недель. По данным издания The New York Post (NYP), ссылающегося на украинских военных, такое решение связано с продвижением российской армии и ростом интенсивности атак после приостановки поставок разведданных из США.
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Мария Моисеева