В США сообщили плохие новости о ВСУ в Селидово

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Подразделения ВСУ, которые находятся в Селидово, попали в ситуацию, когда им придется сдаться в плен или погибнуть. Об этом сообщает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
«Им придется либо сдаться, либо войска умрут на месте, потому что у них не будет бригад, боеприпасов и снабжения», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Он подчеркнул, что армия России продолжает активное продвижение на данном направлении. По его словам, российские силы уже почти полностью перекрыли пути для украинских частей в Селидово.
Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко обратился к украинцам из-за ситуации на фронте. Он призвал приостановить боевые действия на нынешней линии. По его словам, Украина переоценила свои возможности, а также слишком надеялась на значительную помощь Запада, которой не поступило. И теперь страна не сможет противостоять России.
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Элина Позднякова