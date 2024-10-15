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В США сообщили плохие новости о ВСУ в Селидово

Дэвис: украинским военным придется сдаться в плен или умереть в Селидово
15 октября 2024, 18:48
Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Подразделения ВСУ, которые находятся в Селидово, попали в ситуацию, когда им придется сдаться в плен или погибнуть. Об этом сообщает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
«Им придется либо сдаться, либо войска умрут на месте, потому что у них не будет бригад, боеприпасов и снабжения», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он подчеркнул, что армия России продолжает активное продвижение на данном направлении. По его словам, российские силы уже почти полностью перекрыли пути для украинских частей в Селидово.



Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко обратился к украинцам из-за ситуации на фронте. Он призвал приостановить боевые действия на нынешней линии. По его словам, Украина переоценила свои возможности, а также слишком надеялась на значительную помощь Запада, которой не поступило. И теперь страна не сможет противостоять России.

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Глава ОВА Синегубов объявил обязательную эвакуацию в Купянске
15 октября 2024, 19:18

Фото: istockphoto/reflection_art

Обязательная эвакуация объявлена в Купянске под Харьковом, заявил в эфире всеукраинского телемарафона руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
«Сегодня нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения общин купянского направления. Это сам город Купянск и еще три общины, которые находятся близ линии фронта», — пояснил чиновник.

Он добавил, что решение вызвано «ухудшающейся военной ситуацией». Эвакуировать предстоит свыше семи тысяч человек. Их вывезут в Харьков и другие области, резюмировал Синегубов.

Ранее сообщалось, чего хотят США от Украины, как это связано с мобилизацией и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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В Киеве сделали заявление о мобилизации на Украине
Лещенко: США хотят, чтобы Украина снизила призывной возраст мобилизации
15 октября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Политики в США хотят снижения призывного возраста мобилизации на Украине, поэтому давят на Киев. Такое заявление сделал советник офиса украинского президента Сергей Лещенко.
«Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на (главу киевского режима Владимира) Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», — заявил чиновник в Telegram-канале.
Он добавил, партнеры аргументируют это тем, что на Вьетнамскую войну призывали с 19-летия, однако Зеленский продолжает убеждать союзников, чтобы те просто давали вооружения, а возраст не трогали.

Мобилизация на Украине усилилась с 18 мая. В силу вступил соответствующий закон, в котором нет сроков демобилизации.

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Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения

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#украина
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#новости
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В ВСУ объяснили назначение Ляшко* командиром батальона беспилотников
15 октября 2024, 18:15

Фото: iStock/vadimrysev

В ВСУ подтвердили назначение лидера Радикальной партии Олега Ляшко* на должность командира батальона беспилотных систем 63-й бригады. Заявление опубликовано на странице 11-го армейского корпуса ВСУ в соцсетях.
Данное решение было принято на основании ходатайства и плана перемещения командира бригады, отмечается в сообщении. Ляшко* якобы положительно себя зарекомендовал за несколько лет службы в бригаде, а также детально понимает суть беспилотных систем и их роль на линии боевого соприкосновения.

Уточняется, что подчиненные недовольны новым командиром-политиком и пытаются перейти в другие подразделения.

Ранее лидер Никарагуа Даниэль Ортега во время своего выступления назвал украинского президента Владимира Зеленского «сыном Гитлера». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
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ВСУ получили команду готовиться к отступлению из Курской области
Шарий: ВСУ готовятся отступать из Курской области
15 октября 2024, 17:51

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подразделения ВСУ, которые находятся на территории Курской области, готовятся отступать на Украину. Такую информацию предоставил украинский блогер Анатолий Шарий.
«Украинским подразделениям в Курской области поступила команда быть в готовности к отходу на украинскую территорию», — написал Шарий в своем Telegram-канале.
При этом других подробностей он не привел.

Напомним, регулярная украинская армия зашла на территорию курского приграничья 6 августа. Боевикам ВСУ удалось взять под свой контроль несколько населенных пунктов. В настоящее время армия России проводит активное контрнаступление с целью очищения российских земель от нацистов. На сегодняшний день ВС РФ уже вернули контроль над половиной российских земель, захваченных ВСУ в Курской области.

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Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения
15 октября 2024, 17:36

Фото: iStock/Jakub Laichter

Ситуация для ВСУ является сложной на всей линии боевого соприкосновения, об этом сообщает украинский Генштаб в своем Telegram-канале.
«Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что самые тяжелые бои происходят на Кураховском направлении.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Politeka обратился к украинцам из-за ситуации на фронте. Он призвал приостановить боевые действия на нынешней линии.

По его словам, Украина переоценила свои возможности, а также слишком надеялась на значительную помощь Запада, которой не поступило. И теперь самостоятельно страна не сможет противостоять России.

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На Украине рассказали о плане США по завершению конфликта без победы Киева
Экс-посол Украины: у США есть план по урегулированию конфликта без победы Киева
15 октября 2024, 17:16

Фото: iStock/ffikretow

У США есть план по урегулированию конфликта на Украине, не подразумевающий победу Киева. Об этом сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
Уточняется, что данный план подразумевает «территориальные компромиссы». По словам экс-посла, Вашингтон предлагал Владимиру Зеленскому обсудить территориальные уступки.

Чалый отметил, что такой план совсем «не о победе Киева» в этом конфликте.

Ранее пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий опроверг сообщения западных СМИ о том, что новый глава МИД Андрей Сибига допускает территориальные уступки Киева для завершения конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На Украине заявили о причастности Зеленского к терактам в РФ
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров: теракты в РФ согласуются с Зеленским
15 октября 2024, 16:53

Глава киевского режима Владимир Зеленский причастен к терактам в РФ, их согласует с ним украинская разведка. Такое заявление ТАСС сделал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Собеседник также упомянул председателя СБУ Василия Малюка.
«…Он докладывает о таких акциях высшему руководству страны. Потому что, как вы прекрасно понимаете, акции, например, на территории Российской Федерации, они не могут проводиться без согласования с тем же Зеленским или главой офиса Президента, которым СБУ и подчиняется», — пояснил Василий Прозоров.
Ранее сообщалось, что Малюка заочно обвинили в теракте на Керченском мосту и заочно арестовали. Сейчас его ищут российские следователи. К слову, разыскиваются и те, кто принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.

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Стало известно об успехах ВС РФ на Сватовско-Купянском направлении
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#украина
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#теракт
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#владимир зеленский
#война
#сво
#новости
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Shot: бойцы ВС РФ подорвали мосты в суджанском районе под Курском — видео
Shot: бойцы ВС РФ подорвали мосты для срыва ротаций боевиков ВСУ под Курском
15 октября 2024, 16:34

Фото: istockphoto/N-sky

Бойцы ВС РФ сорвали ротацию боевиков ВСУ, подорвав мосты в суджанском районе Курской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot. Также сорвана логистика украинских радикалов.
Имеются в виду мосты, где российские силы идут в контрнаступление в сторону населенного пункта Махновка. Есть информация, что военные вывели из строя связь, а также пути сообщения между вражескими подразделениями.

На записи можно увидеть момент подрыва. Ее предоставили саперы из 90-полка.

Ранее сообщалось, что российская армия делает успехи на Сватовско-Купянском направлении.

Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации украинской республики продолжается.

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#украина
#война
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#новости
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Опубликовано фото разбросанных в российском регионе украинских мин
Губернатор Гладков показал фото мин, которые разбросали беспилотники ВСУ
15 октября 2024, 16:31

Фото: iStock/Diy13

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал фото мин, которые накануне разбросали украинские беспилотники.
По словам главы региона, размер мин — не более 12 см в ширину и 7 см в длину. Гладков отметил, что только за последние несколько дней российские специалисты обнаружили более 30 мин этого вида.



Губернатор призвал жителей быть бдительными, а также подчеркнул, что в темное время суток подобные мины практически незаметны на земле. Отмечается, что мины могут быть в любом районе пограничья.

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