ВС РФ подорвали мосты под Суджей для нарушения ротации и логистики ВСУ

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Российские бойцы подорвали сразу несколько мостов в Суджанском районе Курской области, чтобы перерезать ротацию и логистику ВСУ. Об этом пишет Shot.
По данным издания, армия России ведет активное контрнаступление в сторону населенного пункта Махновка в Суджанском районе, при этом приходится отражать контратаки противника в районе Любимовки, которая на днях была освобождена от присутствия украинских боевиков.
Российские силы подорвали несколько мостов, чтобы нарушить пути сообщения между подразделениями ВСУ, что привело к дезориентации противника в ряде мест. Кроме того, вывели из строя связь.
Ранее военный аналитик Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ предприняли мощную попытку контратаки в районе Зеленого Шляха в Курской области.
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Российские силы подорвали несколько мостов, чтобы нарушить пути сообщения между подразделениями ВСУ, что привело к дезориентации противника в ряде мест. Кроме того, вывели из строя связь.
Ранее военный аналитик Юрий Подоляка сообщил, что ВСУ предприняли мощную попытку контратаки в районе Зеленого Шляха в Курской области.
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Элина Позднякова