ВС РФ подорвали мосты под Суджей для нарушения ротации и логистики ВСУ

Российская сторона не рекомендует Североатлантическому альянсу вмешиваться в украинский конфликт. Об этом журналистам «Ленты.ру» заявил сенатор Владимир Джабаров. Политик отметил, что угрозы как раз-таки исходят от НАТО в сторону России.