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Киев могут обязать прекратить попытки вернуть утраченные земли силовыми методами, предположил экс-спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер в беседе с Liga.net.
Волкер допустил, что разговор «наверняка» пойдет об «обязательствах или понимании того, что Украине это не будет возвращено военным путем».
После госпереворота на Украине в 2014 году в состав России вошел Крым, затем, в 2015 году, российским субъектом стал Севастополь. В сентябре 2022 года к РФ также присоединились Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область.
Киевский режим не признал итогов голосования и продолжил обстреливать указанные территории.
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После госпереворота на Украине в 2014 году в состав России вошел Крым, затем, в 2015 году, российским субъектом стал Севастополь. В сентябре 2022 года к РФ также присоединились Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область.
Киевский режим не признал итогов голосования и продолжил обстреливать указанные территории.
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Никита Кротов