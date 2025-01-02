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Анкару интересует режим прекращения огня и мир на Украине, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.
«Мы хотим немедленного прекращения огня, мира... В XXI веке в... Европе гибнут... люди. Эта война стала причиной миграции, экономических кризисов, охвативших Европу и мир», — сказал он в рамках пресс-конференции со своим бельгийским коллегой.Президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму завершить украинский конфликт. Украина должна была отказаться от вступления в альянс НАТО, публично признать безъядерный статус республики, а также вывести своих боевиков с российских территорий. Киев предложение отклонил, заявив о собственной «формуле мира».
Ранее «Радио 1» опубликовало реакцию американского журналиста на слова Владимира Зеленского о Москве.
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Никита Кротов