Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В США спрогнозировали потерю Украиной контроля над четырьмя регионами

В США спрогнозировали потерю Украиной контроля над четырьмя регионами

Риттер: РФ добьется целей СВО и возьмет под полный контроль еще четыре региона
13 октября 2024, 23:48
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

В любом случае Россия достигнет целей своей специальной военной операции (СВО) на Украине. Такой прогноз сделал бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Эксперт выразил уверенность в том, что российские войска возьмут под полный контроль Херсонскую и Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР).

«Единственный способ остановить это – победить Россию на поле боя, но в данный момент я не вижу, чтобы Россия терпела поражение», – подчеркнул Риттер.



Ранее бывший сотрудник разведки предрек поражение Соединенных Штатов из-за их поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на помощь Киеву и Тель-Авиву в конфликте, который не имеет никакого отношения к обороне США.

Читайте также:

В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС

Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года

В Госдуме оценили планы Зеленского о вступлении Украины в НАТО
#лнр
#днр
#запорожская область
#херсонская область
#украина
#россия
#сша
«Реально провоцирует»: на Украине оценили последствия действий Зеленского
Соскин заявил, что Зеленский может развязать третью мировую войну
13 октября 2024, 21:41

Президент Украины Владимир Зеленский своим поведением ставил мир на грань третьей мировой войны. Об этом заявил экс-политик Леонида Кумы Олег Соскин в личном блоге на YouTube.
По его словам, украинский лидер полностью утратил ощущение реальности, а все его действия совершаются с чувством полной безнаказанности.

Аналитик отметил, что создаётся впечатление, будто Зеленский действительно верит в то, что с ним не может ничего случиться и он имеет права делать что угодно.

Ранее в этот день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался о визите Зеленского на оборонный завод в Пенсильвании. Он назвал тех, кому решать, является ли это вмешательством в проведение президентских выборов в США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Зеленский приказал забирать всех»: украинцам советуют не выходить из дома из-за рейдов ТЦК

Медведев высмеял «план победы» Зеленского

«Новая карта Украины»: на Западе сделали заявление по второму саммиту мира
#владимир зеленский
#украина
#война
#опасность
#конфликт
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Зеленский приказал забирать всех»: украинцам советуют не выходить из дома из-за рейдов ТЦК
Депутат Рады Дмитрук: облавы военкомов на Украине проходят по приказу Зеленского
13 октября 2024, 21:00

Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук заявил, что рейды в военкоматах связаны с приказом президента Владимира Зеленского. Об этом политик сообщил 13 октября в Telegram-канале.
Дмитрук заявил, что президентская администрация приказала «забирать всех» сотрудников военкоматов, независимо от их статуса. Дмитрук также отметил, что особый приоритет уделяется тем, кто обсуждает ситуацию в соцсетях.

«Раскладка по рейдам ТЦК (военкоматов – ред.). Офис президента дал четкий приказ действовать максимально эффективно. Забирать всех. Корочки, удостоверение, отсрочки, инвалидности не работают, забирать всех в ТЦК, там уже разбираться», — написал Дмитрук в своём Telegram-канале.

Он добавил, что с людьми приказано «решать жестко», чтобы они не успели скрыться за границей или распространять информацию о своих задержаниях. Депутат посоветовал тем, кто может, оставаться дома и избегать общественных мест, так как обсуждается вопрос о поквартирных обходах. Начали с гостиниц.

Читайте также:

На Украине военкомы мобилизовали мужчину, порвав его документ о брони

В Харькове военкомы пытались мобилизовать 16-летнего подростка

В Полтаве уклонист поставил растяжку с гранатой у дома сотрудницы военкомата
#администрация
#telegram
#депутат
#украина
#владимир зеленский
#военные
#военком
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян призвала помнить имя убитой за флаг России жительницы Одессы
Симоньян: вывесившая флаг РФ в Одессе женщина сравнима с Зоей Космодемьянской
13 октября 2024, 20:56

Фото: iStock/ANGHI

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила с Зоей Космодемьянской женщину, которая пыталась повесить флаг России на постамент снесённого памятника императрице Екатерине II в Одессе. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Симоньян подчеркнула, что несколько дней назад умерла женщина, имя которой следует запомнить. Её зовут Елена Чесакова. По проявленным мужеству и смелости она сравнима с теми замечательными женщинами, о которых нам рассказывали в школе, например, с Зоей Космодемьянской.

Журналист отметила, что Чесакова мученически умерла в СИЗО Одессы. По официальной версии причиной смерти стала сердечная недостаточность, однако женщине было всего 43 года.

Накануне бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что не верит в объявленную причину смерти одесситки. Он убеждён, что её убили в СИЗО за её поступок.

Читайте также:

В Одессе убили женщину, вышедшую с флагом России на Европейскую площадь

В Одессе женщина попыталась повесить российский флаг на месте снятого памятника

В Одессе начнут патрулировать Европейскую площадь после акции с флагом России
#маргарита симоньян
#россия
#флаг
#одесса
#памятник
#убийство
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ подорвали минный шлагбаум в Харьковской области
13 октября 2024, 19:08

Фото: iStock/ANGHI

Расчёты беспилотников группировки войск «Запад» уничтожили минные заграждения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Операторы дронов разведывательного подразделения первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» помимо ликвидации боевой техники и живой силы ВСУ также выполняют задачи по разминированию территории.

Во время ведения очередной воздушной разведки операторы заметили минный шлагбаум из противотанковых мин, протянутый через дорогу, которая ведёт к позициям подразделений ВСУ.

Тогда было принято решение сбросить с дрона боеприпасы, которые успешно достигли цели и методом подрыва ликвидировали минный шлагбаум.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили две бронемашины ВСУ беспилотником «Иноходец» в Курской области

Минобороны озвучило потери ВСУ при попытке прорыва в Курской области

Рогов: ВСУ потеряли взвод солдат при попытке контратаки запорожском Левадном
#вс рф
#всу
#мина
#минобороны рф
#харьковская область
#боеприпас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине военкомы мобилизовали мужчину, порвав его документ о брони
13 октября 2024, 19:04

Фото: iStock/Prostock-Studio

На Украине сотрудники военкомата мобилизовали мужчину, у которого была бронь от призыва. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
Жительница города Коломыя в Ивано-Франковской области рассказала, что её мужа забрали на фронт, несмотря на бронь от мобилизации. С её слов, он поехал по делам в Черновцы по делам, однако там его остановили сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Они заявили, что его бронь якобы не высвечивается в системе «Оберег», после чего предложили проехать с ними для уточнения данных.

По данным издания, в военкомате порвали документ, подтверждающий наличие брони от мобилизации. После этого мужчину забрали на полигон.

Читайте также:

В Харькове военкомы пытались мобилизовать 16-летнего подростка

В Полтаве уклонист поставил растяжку с гранатой у дома сотрудницы военкомата

Жители Львова выгнали военкомов из ресторана во время рейда
#украина
#военком
#мобилизация
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харькове военкомы пытались мобилизовать 16-летнего подростка
13 октября 2024, 18:36

Фото: iStock/E_Kryzhanivskyi

В Харькове сотрудники военкомата пытались задержать и посадить в свой микроавтобус 16-летнего подростка. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в своём Telegram-канале.
Отмечается, что прохожим с трудом пытались отбить подростка у сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Но им всё же удалось доказать военкомам, что перед ними несовершеннолетний.

Ранее в этот день сообщалось о задержании уклониста в Полтаве, который установил растяжку с гранатой около дома, в котором проживает сотрудница ТЦК. До этого он неоднократно угрожал женщине. Читайте подробнее об этом в материале «Радио 1».

Читайте также:

Жители Львова выгнали военкомов из ресторана во время рейда

Военкомы проводят массовые проверки отдыхающих на курорте Буковель

В Одессе убили женщину, вышедшую с флагом России на Европейскую площадь
#военком
#харьков
#мобилизация
#подросток
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Полтаве уклонист поставил растяжку с гранатой у дома сотрудницы военкомата
13 октября 2024, 17:47

Фото: iStock/Helios8

В Полтаве уклонист установил растяжку с гранатой около дома сотрудницы военкомата. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что в воскресенье утром сотрудница ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) при выходе из дома обнаружила растяжку. Она оперативно вызвала сотрудников правоохранительных органов, которые установили, что на неё была помещена граната Ф-1.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что растяжку поставил местный житель, уклоняющийся от мобилизации. Ранее в адрес сотрудницы ТЦК поступали угрозы от него. Мужчина обещал забросать женщину гранатами.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудника правоохранительного органа. Теперь мужчине грозит от 9 до 15 лет тюрьмы.

Читайте также:

Военкомы проводят массовые проверки отдыхающих на курорте Буковель

Жители Львова выгнали военкомов из ресторана во время рейда

Силовые мобилизационные рейды прошли в крупнейших городах Украины
#украина
#мобилизация
#военком
#полиция
#уголовное дело
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны озвучило потери ВСУ при попытке прорыва в Курской области
ВСУ потеряли 80 солдат в контратаках и попытке прорыва в Курской области
13 октября 2024, 17:36

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли до 80 солдат в результате контратак и попытки прорыва границы в Курской области. Об этом 13 октября сообщило Министерство обороны России.
Российские силы успешно отразили пять атак украинских войск на территории Курской области.
«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Нижний Клин, Зеленый Шлях и Покровский. А также одна попытка прорваться через государственную границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь», — сообщает Минобороны.

В результате столкновений противник потерял до 80 убитых и раненых. Также ВС РФ уничтожили три танка, американскую боевая машину пехоты Bradley, бронетехнику и четыре автомобильных транспортных средства.

Сейчас группировка войск «Север» продолжает активное наступление, нанося удары по десяти украинским бригадам в районах Дарьино, Любимовки, Малой Локни, Нового Пути, Толстого Луга и Плехово.

Читайте также:

«Короче, ждем»: Солдат ВСУ записал предсмертное видео в окружении ВС РФ

ВСУ озверели из-за неудач на фронте и срывают злость на мирных людях под Курском

Стало известно о странном шаге ВСУ в Курской области
#вс рф
#минобороны
#армия
#военные
#курская область
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Короче, ждем»: Солдат ВСУ записал предсмертное видео в окружении ВС РФ
Солдат ВСУ записал предсмертное видео в окружении ВС РФ
13 октября 2024, 17:17

Фото: istock/zabelin

Солдат украинских Вооруженных сил записал видео перед смертью, попав в окружение российских войск. Запись появилось в Telegram на канале Military Theme Z.
В этом ролике военнослужащий показывает место, где находится, и говорит, что их «с пациками» окружили с разных сторон. На фоне слышна русская речь и звуки разрывов снарядов.
«Короче, ждем. Всех люблю», — произносит солдат, после чего запись заканчивается.

Не указано, на каком участке фронта было снято это видео. По информации канала, видео нашли в TikTok, который активно используют солдаты ВСУ. Ранее это приложение помогло нанести удар по украинскому командному пункту, так как их местоположение удалось выяснить через TikTok

Ранее российские военные прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении запорожской линии фронта. Бойцы водрузили флаг России над северными окраинами населенного пункта Левадное.

Читайте также:

ВСУ озверели из-за неудач на фронте и срывают злость на мирных людях под Курском

Рогов: ВСУ потеряли взвод солдат при попытке контратаки запорожском Левадном

ВС РФ уничтожили две бронемашины ВСУ беспилотником «Иноходец» в Курской области
#военные
#видео
#солдаты
#всу
#запись
#спецоперация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате