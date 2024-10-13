Фото: iStock/alzay
В любом случае Россия достигнет целей своей специальной военной операции (СВО) на Украине. Такой прогноз сделал бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Эксперт выразил уверенность в том, что российские войска возьмут под полный контроль Херсонскую и Запорожскую области, а также Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР).
Ранее бывший сотрудник разведки предрек поражение Соединенных Штатов из-за их поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на помощь Киеву и Тель-Авиву в конфликте, который не имеет никакого отношения к обороне США.
Читайте также:
В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС
Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года
В Госдуме оценили планы Зеленского о вступлении Украины в НАТО
«Единственный способ остановить это – победить Россию на поле боя, но в данный момент я не вижу, чтобы Россия терпела поражение», – подчеркнул Риттер.
Ранее бывший сотрудник разведки предрек поражение Соединенных Штатов из-за их поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Вашингтон тратит миллиарды долларов на помощь Киеву и Тель-Авиву в конфликте, который не имеет никакого отношения к обороне США.
Читайте также:
В Крыму назвали единственный способ вхождения Украины в ЕС
Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года
В Госдуме оценили планы Зеленского о вступлении Украины в НАТО
Александр Климов