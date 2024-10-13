В США спрогнозировали потерю Украиной контроля над четырьмя регионами

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила с Зоей Космодемьянской женщину, которая пыталась повесить флаг России на постамент снесённого памятника императрице Екатерине II в Одессе. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».