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Российская сторона готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но не согласна на существенные уступки. Об этом заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс комитету Сената США по вооружённым силам.
Она отметила, что Россия несколько последних месяцев указывает на готовность провести переговоры с Киевом и с Соединёнными Штатами относительно будущего Украины. При этом российские власти вряд ли пойдут на значительные уступки.
Кроме того, Хейнс указала на позитивную ситуацию для России, поскольку в настоящее время события на фронте и в международных делах складываются в пользу именно российской стороны.
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