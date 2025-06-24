Госдума приняла закон о праве лиц без гражданства служить в армии по контракту
На пленарном заседании Госдумы России был принят законопроект, который позволяет лицам без гражданства заключать контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Законопроект был одобрен во втором и третьем, окончательном чтении. Об этом пишет РИА Новости.
Внесенные изменения касаются федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и предоставляют возможность лицам без гражданства служить в рядах российской армии и воинских формирований. Это решение направлено на расширение кадрового состава Вооруженных сил и привлечение новых специалистов.
Кроме того, законопроект устанавливает, что контракт с лицами, совершившими преступления, а также с иностранными гражданами или лицами без гражданства, может быть заключен до окончания периода мобилизации, отмены военного положения или истечения военного времени.
Ранее стало известно, что в России могут запретить навязывание детских смесей в роддомах. Госдума разрабатывает законопроект, чтобы фармкомпании перестали предлагать свою продукцию роженицам.
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