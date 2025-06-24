Госдума приняла закон о праве лиц без гражданства служить в армии по контракту

24 июня 2025, 16:04

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

На пленарном заседании Госдумы России был принят законопроект, который позволяет лицам без гражданства заключать контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Законопроект был одобрен во втором и третьем, окончательном чтении. Об этом пишет РИА Новости.