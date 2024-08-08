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В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

Политолог из США Доктороу назвал атаку ВСУ на Курскую область террором
08 августа 2024, 19:54
Фото: iStock/Leestat

Фото: iStock/Leestat

Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что атака ВСУ на Курскую область является террором. Об этом Доктороу сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По словам политолога, происходящее в Курской области сегодня также можно назвать вторжением. Доктороу отметил, что атака ВСУ на российский регион не служит военной целью.

Специалист добавил, что намерения украинских войск заключаются в том, чтобы отвлечь внимание от многочисленных потерь ВСУ на линии боевого соприкосновения. Дефицит военных кадров на Украине серьезно дает о себе знать, поэтому киевский режим вынужден в срочном порядке восполнять потери при помощи слабо подготовленных мобилизованных, заключил Доктороу.



Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.

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ВС РФ ликвидировали троих замначальников Генштаба ВСУ, курирующих операцию под Курском
ВС РФ ликвидировали троих замначальников Генштаба ВСУ
08 августа 2024, 20:25

Фото: iStock/aapsky

Российские войска ударом ракетного комплекса «Искандер» ликвидировали троих замначальников Генштаба ВСУ, командующих операцией в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что сразу после атаки ВСУ на приграничные территории Курской области российские войска ударили по Малиновке в Харьковской области. Там находился контрольный пункт ПВО и обороны Харькова.

ВС РФ, нанеся удар, ликвидировали несколько десятков рядовых боевиков ВСУ, а также сразу четырёх высокопоставленных генералов Генштаба ВСУ – командующего Нацгвардией Украины Пивненко и трёх замначальников Генштаба ВСУ Драпатого, Гнатова и Горбатюка.

Также уточняется, что именно этих генералов назначили руководить атакой ВСУ на Курскую область. Они курировали происходящие в российском регионе события прямо из Малиновки.

Украинские СМИ публиковали информацию об ударе российского «Искандера». Однако официально о гибели украинских генералов не сообщалось.

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Ситуация в Курской области: что происходит в Судже, последние новости военкоров
08 августа 2024, 20:14

Фото: iStock/Evgeny555

Обстановка в Курской области остаётся напряжённой спустя три дня после первой атаки ВСУ. «Радио 1» собрало сообщения военкоров, опубликованные в их Telegram-каналах.
«Противник изменил тактику и замедлился используя маневренные ДРГ, продвигающиеся на 10-15 км, чтобы внести хаос и создать видимость продвижения в глубину обороны ВС РФ», – пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Также они отмечают, что российским войскам удалось уничтожить пехоту и полевые склады с боеприпасами на приграничных территориях Курской области.

«В районе Суджа замечены вертолёты противника, осуществляющие доставку личного состава, боеприпасов и эвакуацию раненых», – отмечает «Военкор Котёнок».
Он подчеркнул, что вертолёты ВСУ также используются для эвакуации раненых украинских военных.

«К югу от Льгова продолжаются ожесточённые бои в населённых пунктах. Увеличилось количество ДРГ в районе Суджей. В резерве находятся три бригады ВСУ, готовящиеся зайти», – сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z».
Кроме того сообщается, что власти Рыльского района Курской области объявили добровольную эвакуацию. Глава района Андрей Белоусов отметил, что для жителей организованы пункты временного размещения.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры сброса российскими Су-34 авиабомб ФАБ-500 на подразделения ВСУ, атакующие Курскую область. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жителей села в Белгородской области призвали эвакуироваться из-за обстрелов
Гладков призвал жителей приграничного села Колотиловка выехать из-за обстрелов
08 августа 2024, 19:35

Фото: iStock/Oleksiy Sobol

Жителей села Колотиловка в Белгородской области призвали временно эвакуироваться из-за обстрелов. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что в последние дни количество обстрелов населённого пункта со стороны Украины значительно увеличилось.

Гладков вместе с главой Краснояружского района Андреем Миськовым прошёл по улицам Колотиловки и пообщался с людьми, которые ещё не эвакуировались. Он призвал их на время покинуть свои дома, пока в селе сохраняется опасная обстановка.

Также представители власти узнали у жителей, какая им необходима поддержка.

Кроме того, глава региона посетил ПВР в Красной Яруге и пообщался с людьми, которые в ближайшее время собираются выехать в Белгород.

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В Белгороде виден густой чёрный дым после обстрела ВСУ
08 августа 2024, 19:05

Фото: iStock/alexmak72427

В Белгороде наблюдают чёрный столб дыма после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Предполагается, что он исходит от горящих автомобилей, повреждённых ударами украинских войск. Дым виден из нескольких частей города, сообщают местные жители.

После 18:00 в городе была объявлена ракетная опасность. На фоне работающей сирены прогремела серия взрывов. В небе были видны работы систем ПВО.

При этом уточняется, что вблизи прилёта нет никаких военных объектов, из чего следует, что ВСУ целенаправленно стреляли по гражданским объектам.

В настоящее время официальная информация о произошедшем отсутствует, также уточняются сведения о пострадавших.

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The Washington Post подтверждает захват ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
WP: Украина захватила газоизмерительную станцию «Суджа»
08 августа 2024, 18:54

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские бойцы захватили газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимное заявление советника Владимира Зеленского.
«Аналитики предполагают, что целью Киева в Курской области может быть срыв всех поставок российского газа в Европу: дело в том, что маршрут поставок через станцию в городе Суджа остаётся единственным для транзита российского газа через Украину в страны ЕС», — говорится в статье.

Тем не менее пока газ продолжает идти.

Однако Украина уже давно могла бы перекрыть транзит газа и без захвата станции, так как он идет через ее территорию.

Накануне Telegram-канал «Рыбарь» сообщал, что ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа». Сам объект расположен в непосредственной близости города Суджи. Официально данную информацию не подтверждала ни одна из сторон.

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Российские бойцы отбили у ВСУ пленных сына с отцом в Судже
08 августа 2024, 18:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы спасли из украинского плена сына с отцом в Судже Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».
Согласно сообщению, отец с сыном ехали в автомобиле. Их остановили боевики ВСУ, вывели из машины и взяли их в плен. При этом личный транспорт они переехали бронемашиной.

Однако очевидцами случая стали российские военные. Они открыли огонь по личному составу противника, а пленные смогли воспользоваться моментом и бежали в укрытие к своим.

Через некоторое время ВСУ были вынуждены покинуть эту часть города под плотным обстрелом ВС РФ. Гражданские же были успешно эвакуированы в безопасный район.

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Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
Алаудинов: ситуация в Курской области не является критической
08 августа 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Обстановка в Курской области не является критической. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, утверждения о том, что ВСУ готовятся «жестко» оборонять занятые территории не является правдивыми.

«Противник зашел, эти населенные пункты на контроль взял. Потому что в этих населенных пунктах у нас и так не было никаких средств, сил и ресурсов. Была одна линия обороны — это граница. И противник, получается, вначале прошел между нашими опорными пунктами, потому что дистанции были просто огромными», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Уже после этого украинские боевики выгнали технику и зашли на территорию России в Курской области.

Он подчеркнул, что для атаки на Курскую область противник собрал все свои ресурсы и после их уничтожения украинской стороне будет нечем противостоять российским силам.

При этом Алаудинов признал, что в ходе боев в Курской области погибли и российские военнослужащие.

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Политолог Маркелов объяснил цели атак Курской области Украиной
08 августа 2024, 17:56

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Политолог Сергей Маркелов предположил, что атаки Курской области Украиной является попыткой Киева продемонстрировать свою силу.
Специалист считает, что таким образом Украина хочет показать свои твёрдость и способность отстаивать свои интересы в дальнейшем переговорном процессе с Россией.

«Украинская сторона слаба физически и политически, а в политике есть правило, что на переговоры надо выходить максимально усиленными. Атаки в Курской области — попытка показать свою силу и дерзость», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

А у социального аналитик, технолога, правозащитника Романа Алёхина немного отличная точка зрения на причины таких атак со стороны Киева.

«Смысл понятен. Скорее всего, я думаю, что цель их - захватить сколько-то населённых пунктов, чтобы пытаться сторговаться с нашим президентом о том, чтобы он отказался от части своих требований», — пояснил в беседе с «Царьградом» Алёхин.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым.

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Где мы встанем — там Россия: Страна защищает семьи бойцов СВО, пока те защищают родину
Лейтенант гвардии Анучин: Российские бойцы показывают высокий моральный дух
08 августа 2024, 17:03

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В России постоянно растет число тех, кто готов добровольно отправиться в зону спецоперации и заключить контракт с Минобороны РФ. За первую половину года это сделали уже порядка 190 тысяч человек.
Все участники и ветераны спецоперации являются людьми с активной жизненной позицией. Они осознанно идут на СВО для защиты своей родины в критический для нее момент.

При этом государство достойно оплачивает труд военных. Единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны РФ от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, бойцы получают не менее 210 тысяч рублей ежемесячно за выполнение боевых задач. Также существуют и дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. В то же время военнослужащий получает 100% компенсации военной пенсии и выплаты за государственные и ведомственные награды.

Однако государство заботится не только о самих бойцах спецоперации. Не остаются без внимания и их семьи. Пока российские мужчины стоят на страже Отечества, страна заботится об их родственниках.

«Я действительно чувствую на своей семье – государство им помогает», — рассказал лейтенант гвардии Дмитрий Анучин.

Напомним, что дети участников спецоперации обеспечиваются бюджетными местами в лучших российских ВУЗах, при этом дети раненых или погибших бойцов могут поступить в учебное заведение даже без вступительных экзаменов.

При этом дети военнослужащих имеют возможность бесплатно отдыхать в оздоровительных учреждениях, бесплатно обедают в школах и могут посещать кружки и секции без оплаты. Кроме того, компенсируются траты на коммунальные услуги.

Также для участников СВО и их семей предусмотрена льготная ипотечная программа, которая позволяет получить достойное и комфортное жилье. Также бойцы имеют возможность купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

«Нам есть чем гордиться. Российские военные показывают высокий моральный дух», — заключил лейтенант гвардии.

Те, кто добровольно подписал контракт с Минобороны РФ, прекрасно понимают, что родина нуждается в них. Они выражают любовь к стране не словами, а делами.

Более подробную информацию о службе по контракту и предоставляемых льготах можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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