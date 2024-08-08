В США высказались об атаке ВСУ на Курскую область

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Американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что атака ВСУ на Курскую область является террором. Об этом Доктороу сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По словам политолога, происходящее в Курской области сегодня также можно назвать вторжением. Доктороу отметил, что атака ВСУ на российский регион не служит военной целью.
Специалист добавил, что намерения украинских войск заключаются в том, чтобы отвлечь внимание от многочисленных потерь ВСУ на линии боевого соприкосновения. Дефицит военных кадров на Украине серьезно дает о себе знать, поэтому киевский режим вынужден в срочном порядке восполнять потери при помощи слабо подготовленных мобилизованных, заключил Доктороу.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.
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Специалист добавил, что намерения украинских войск заключаются в том, чтобы отвлечь внимание от многочисленных потерь ВСУ на линии боевого соприкосновения. Дефицит военных кадров на Украине серьезно дает о себе знать, поэтому киевский режим вынужден в срочном порядке восполнять потери при помощи слабо подготовленных мобилизованных, заключил Доктороу.
Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что по состоянию на 08.08.2024 потери врага составили около 660 боевиков, а также 82 единиц техники.
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Екатерина Коршунова