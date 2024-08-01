ВС РФ ударили по аэродрому в Николаеве, где тренировались пилоты ВСУ

Фото: iStock/vadimmmus
Российские войска поразили аэродром в Николаеве, на котором украинские пилоты тренировались с иностранными инструкторами. Об этом в своём Telegram-канале написал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что ВС РФ ударили по ближайшему пригороду, который был довольно мощным. С 90% вероятностью прилёт пришёлся на аэродром, на котором, по словам Лебедева, могли находиться переданные Украине истребители F-16.
Также подпольщик уточнил, что именно на этом аэродроме иностранные инструкторы обучали украинских лётчиков управлению поставленными Киеву истребителями и другими военными самолётами.
Читайте также:
Рябков: подбитые F-16 попадут на Поклонную гору, как и другая техника ВСУ
ВС РФ поразили три пусковые установки ЗРК Patriot
Стало известно, где будут храниться переданные Украине истребители F-16
Анастасия Чинкова