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Военный аналитик журнала Forbes Дэвид Экс сообщил, что 47-я механизированная бригада Украины понесла серьезные потери: сотни солдат, около 40 боевых машин М-2 и пять танков М-1 Abrams.
Экс отметил, что бригада пережила тяжелые боевые действия и находится в неотложной потребности в отдыхе. Однако, несмотря на это, командование Вооруженных Сил Украины отправило ее на сложные задачи после провала обороны у села Очеретино в Донецкой Народной Республике.
По его словам, командование бригады эвакуировало выжившую технику с передовой, опасаясь атак российских беспилотников.
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«Цена, понесенная примерно двумя тысячами солдатами 47-й механизированной бригады, была огромной. Бригада остро нуждается в отдыхе, перезагрузке и реорганизации», — подчеркнул обозреватель.
По его словам, командование бригады эвакуировало выжившую технику с передовой, опасаясь атак российских беспилотников.
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Артем Кузьмин