Песков: ответ на удары по Таганрогу будет, когда это признают целесообразным

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на удары украинской армии по Таганрогу последует тогда и так, как будет признано целесообразным.
«Здесь я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным, но он последует обязательно», — передал Дмитрий Песков представителям СМИ, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФ ответ на атаку армии Украины по Таганрогу.
Утром 11 декабря Вооружённые силы Украины нанесли удар шестью ракетами ATACMS по Таганрогу, целью киевского режима был военный аэродром. Две ракеты сбили, другие — отклонили средствами радиоэлектронной борьбы.
Жительница Таганрога рассказала, что с семьей пережидала ракетную атаку в ванной. Сразу после начала атаки женщина с ребенком и мужем укрылись в ванной. По ее словам, стены «колошматило», а вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули.
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Ольга Енгалычева