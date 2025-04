В США заявили, что Украина никогда не станет частью НАТО

Успешная карьера в РФ

Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

СБУ обвинила российского актера Машкова в преступлениях против Украины

СВО, как последняя капля

Александр Слободяник и Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

«До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: «А что мы могли? Нам еще и 40 лет не было». Любовь всем папам, кто погряз во зле... Я как дочь еще поборюсь за своего», — писала актриса в соцсетях.

Гражданка США

Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)



«Вслед за мужем и дочерями стала американской гражданкой. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного. Раньше я была Мария Владимировна Машкова, отныне я новый человек - Маша Машкова», — писала актриса.

Уехавшая в США Мария Машкова: «По России не скучаю, но скучаю по людям. Женя Цыганов – один из них»

О жизни в Америке

Мария Машкова (Фото: Instagram*@masha_mashkova_official)

«Когда уезжала оттуда, то прямо выдыхала. Потому что в Америке было очень сложно и страшно. А в Россию приезжаешь, тебе: "Здравствуйте, Машенька. До свидания, Машенька. Кофейку?" Я успокаивалась. Приезжала в Америку и такая: "Нет, здесь страшно. Ты что, хочешь, чтобы я сейчас кофе разливала и ходила опять по пробам? Не-е-т!"», — вспоминала Мария.

«Какие гонорары в Голливуде? Могу сказать, что я как начинающая получаю в Америке сейчас как вообще не начинающая в России. Но есть свои минусы. Много налогов. Косметология дороже. Непонятно, к кому пойти. Знаешь, какой у меня был косметолог в России? Отличный. Всех потеряла. За день могу заработать десятки тысяч долларов, но не всегда. Потом раздать всё агентам, менеджерам. А счета там какие?! Один телефон сколько стоит и проживание. Самое дорогое — аренда жилья. Мы живем в Лос-Анджелесе. Дети учатся в бесплатной школе, но для этого мы арендуем квартиру в хорошем районе, где достаточно дорогое жилье. Можешь уехать в район подешевле, но возникнет вопрос, куда отправлять детей учиться», — жаловалась Мария в одном из интервью.

Мария Машкова, будучи дочерью актеров, рано вышла на большую сцену. Уже в 7-летнем возрасте девочка играла в спектакле «Виктория» на сцене театра имени Владимира Маяковского. А в старших классах Машкова на правах взрослой актрисы демонстрировала своё мастерство в постановке «Строитель Сольнес», основанной на пьесе Генрика Ибсена. В 2006 году после окончания Щукинского училища актриса стала частью труппы знаменитого театра «Ленком».Свою карьеру в кино Мария Машкова также начала в раннем возрасте, дебютировав в 11 лет в фильме «Маленькая принцесса», который являлся адаптацией известной повести Фрэнсис Бернетт. Через год актриса снова появилась на экране в комедии «Мама, не горюй».В 2000 году Машкова приняла участие в мелодраме Валерия Ахадова «Женщин обижать не рекомендуется», где её партнерами стали такие известные актеры, как Валерий Гаркалин и Вера Глаголева. В 2002 году она имела возможность поработать с Александром Абдуловым на съемках многосерийного проекта «NEXT 2». Однако настоящую популярность Мария обрела в 2005 году, когда вышел сериал «Не родись красивой», где она сыграла секретаря Марию Тропинкину в компании «Зималетто». Этот проект позволил ей выйти из тени знаменитого отца и продемонстрировать свои способности.Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 55 работ в кино, среди которых можно выделить ленты «Котейка», «Идеалист», «Окаянные дни», «Любить нельзя ненавидеть», «Идеальный брак».Мария Машкова с 2009 года состоит в браке с Александром Слободяником. Супруг является потомком известного советского пианиста Александра Слободяника старшего, который в свое время эмигрировал в Штаты. Сын счел возвращение на родину лишённым смысла и продолжил жить в США.После свадьбы Машкова присоединилась к нему, периодически отлучаясь на съемки в Россию. Однако все изменилось с началом СВО. Мария назвала происходящее немыслимым и яро осудила действия правительства страны. Владимир Машков просил дочь одуматься, «быть хорошей россиянкой и попросить прощения за предательство», на что Мария пожелала ему оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге.После скандала в 2022 году актриса оборвала связь с семьей, которая по ее мнению заняла совсем не правильную политическую позицию. Бабушка актрисы считает, что разум внучки затуманен пропагандой, а дядя и вовсе называет ее просто предательницей.В ноябре 2023 года Машкова поделилась с подписчиками новостью о получении гражданства США. Также она изменила своё имя: отказалась от отчества, и теперь её зовут просто Маша Машкова.Мария Машкова давно жила на две страны и с большим трудом привыкала к жизни в Америке. В интервью с молдавским журналистом актриса призналась, что США поначалу ее пугали.Но, окончательно оборвав отношения с родиной, Машкова вынуждена была научиться жить за океаном. Покорение Голливуда оказалось сложной задачей. Однако ей удалось пробиться в несколько зарубежных картин: «For All Mankind», «Lady in the Lake», «Limonov: The Ballad of Eddie», само собой, в качестве актрисы второстепенных ролей.Основным источником дохода для семьи Машковой по-прежнему служит магазин музыкальных инструментов, принадлежащий мужу. Но актриса не оставляет надежд построить карьеру в Штатах, заверяя публику, что возвращаться в Россию не собирается.«Шарапов обвинил мою жену в вымогательстве»: муж сбитой электросамокатом актрисы Митрошиной сделал заявление «Вообще не семейный человек»: Любовь Толкалина откровенно рассказала о личной жизни В ответ на санкции Куклачев предложил Зеленскому посмотреть на кошек

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская