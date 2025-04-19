В США заявили, что Украина никогда не станет частью НАТО

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Украина не станет частью НАТО, вопрос вступления страны в альянс не обсуждается. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
Чиновник заявил, что эта мысль не нова, поскольку она была впервые озвучена ещё в 2008 году, когда посол США в России Уильям Бернс сообщил госсекретарю США Кондолизе Райс о недостижимости этой цели.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп также сообщил о невозможности вступления Украины в НАТО, несмотря на желание Владимира Зеленского. Глава государства считает, что украинский конфликт начался как раз из-за стремления властей страны в альянс.
В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон представил союзникам во время встречи в Париже предложения по украинскому урегулированию. В их числе был и отказ от обсуждения возможности вступления Украины в НАТО, и ослабление санкций против России. Кроме того, в проекте предлагается оставить под контролем РФ все освобожденные ею в ходе СВО территории. Дальнейшее обсуждение этих планов состоится на предстоящей неделе с Лондоне.
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Ранее президент Штатов Дональд Трамп также сообщил о невозможности вступления Украины в НАТО, несмотря на желание Владимира Зеленского. Глава государства считает, что украинский конфликт начался как раз из-за стремления властей страны в альянс.
В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон представил союзникам во время встречи в Париже предложения по украинскому урегулированию. В их числе был и отказ от обсуждения возможности вступления Украины в НАТО, и ослабление санкций против России. Кроме того, в проекте предлагается оставить под контролем РФ все освобожденные ею в ходе СВО территории. Дальнейшее обсуждение этих планов состоится на предстоящей неделе с Лондоне.
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Анастасия Чинкова