В США заявили, что Украина вряд ли переживет еще один год боевых действий

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Украина на фоне потерь ВСУ и нехватки личного состава вряд ли переживет еще один год разрушительного конфликта. Об этом сообщает The Washington Post.
Согласно информации издания, боевые действия, которые ведут российские войска, достигли «переломного момента». По оценке газеты, не следует спешить с поиском вариантов урегулирования конфликта, так как Штатам важно не допустить усиления РФ в результате украинского кризиса.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова