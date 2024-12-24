Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отвергает все реалистичные предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.
«Непонятно, к чему клонит Зеленский, может быть, он просто оторван от реальности. Что в голове у их командующего Сырского, что в голове у Зеленского, когда они продолжают выступать против всех поступающих предложений», — заявил Дэвис в эфире своего YouTube-канала Deep Dive.
Он напомнил про предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии, которое было отвергнуто Зеленским, а также постоянных заявлениях избранного президента США Дональда Трампа о мирных переговорах.
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