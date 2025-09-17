В США заявили о больших проблемах Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас находится в тяжёлом положении, и у Киева «серьёзные сложности». Политика процитировали украинские СМИ.
Хозяин Белого дома отвечал на вопрос журналистки напомнившей ему об обещании в июле поставить ВСУ 17 комплексов Patriot.
«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться», — сказал республиканец.
Ранее, 11 сентября, Владимир Зеленский и спецпосланник Трампа Кит Келлог обсуждали поставку систем ПВО Patriot. Глава киевского режима охарактеризовал встречу как конструктивную и сказал, что рассчитывает на «положительную» реакцию США.