В США заявили о больших проблемах Украины

17 сентября 2025, 11:47

Президент США Трамп заявил о больших проблемах Украины

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сейчас находится в тяжёлом положении, и у Киева «серьёзные сложности». Политика процитировали украинские СМИ.





Хозяин Белого дома отвечал на вопрос журналистки напомнившей ему об обещании в июле поставить ВСУ 17 комплексов Patriot.





«У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться», — сказал республиканец.