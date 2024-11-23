В США заявили о доминировании России на поле боя на Украине

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Россия доминирует на украинском театре военных действий, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршмайер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
По его словам, Россия побеждает на украинском поле боя.
Профессор подчеркнул, что в настоящее время серьезной угрозы для российской армии нет. Миршмайер подчеркнул, что разрешение США нанести глубокий удар по России ракетами ATACMS не повлияет на ход специальной военной операции.
17 ноября стало известно, что президент США Байден впервые одобрил использование дальнобойных ракет ATACMS украинской армией для ударов по России.
Вслед за Америкой аналогичные разрешения выдали Франция и Великобритания.
Читайте также:
ВС РФ вошли в посёлок Раздольное в ДНР
ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, откуда обстреливалась Запорожская АЭС
Рогов: бойцы ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села Берестки в ДНР, идет зачистка
«Президент РФ Владимир Путин стоит у руля на поле боя в данный момент. Сейчас у русских все очень хорошо», – отметил американский политолог.
Профессор подчеркнул, что в настоящее время серьезной угрозы для российской армии нет. Миршмайер подчеркнул, что разрешение США нанести глубокий удар по России ракетами ATACMS не повлияет на ход специальной военной операции.
17 ноября стало известно, что президент США Байден впервые одобрил использование дальнобойных ракет ATACMS украинской армией для ударов по России.
Вслед за Америкой аналогичные разрешения выдали Франция и Великобритания.
Читайте также:
ВС РФ вошли в посёлок Раздольное в ДНР
ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ, откуда обстреливалась Запорожская АЭС
Рогов: бойцы ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села Берестки в ДНР, идет зачистка
Александр Климов