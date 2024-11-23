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В США заявили о доминировании России на поле боя на Украине

Американский политолог Миршмайер: Россия доминирует на поле боя на Украине
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Россия доминирует на украинском театре военных действий, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршмайер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
По его словам, Россия побеждает на украинском поле боя.

«Президент РФ Владимир Путин стоит у руля на поле боя в данный момент. Сейчас у русских все очень хорошо», – отметил американский политолог.



Профессор подчеркнул, что в настоящее время серьезной угрозы для российской армии нет. Миршмайер подчеркнул, что разрешение США нанести глубокий удар по России ракетами ATACMS не повлияет на ход специальной военной операции.

17 ноября стало известно, что президент США Байден впервые одобрил использование дальнобойных ракет ATACMS украинской армией для ударов по России.

Вслед за Америкой аналогичные разрешения выдали Франция и Великобритания.

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Рогов заявил о попадании ракеты ВСУ по пустым бочкам в порту Бердянска
Рогов: ВСУ попали по пустым бочкам в порту Бердянска
24 ноября 2024, 00:15

Фото: iStock/Binnerstam

Ракета Вооруженных сил Украны (ВСУ) стоимостью 2,5 миллионов долларов попала в пустую бочку с топливом в порту Бердянска в Запорожской области, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По словам представителя власти, эти бочки не успели утилизировать. Рогов заявил, что ракетный удар не повлиял на работу порта.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали порт Бердянска. По его словам, удар был осуществлен управляемыми ракетами. Пострадавшие отсутствуют. Балицкий отметил, что после удара возникли очаги возгорания, но огонь уже потушен.

По словам депутата Госдумы Андрея Колесника, одной из возможных целей удара ВСУ по порту Бердянска было запугивание.

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Зеленский потребовал от Трампа предложения по урегулированию конфликта с РФ
23 ноября 2024, 22:28

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский требует от новоизбранного президента США Дональда Трампа предложений по урегулированию украинского конфликта, надеясь услышать их в январе грядущего года, передает Укринформ.
«Также я хочу услышать предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Думаю, что мы их увидим уже в январе, и у нас будет план по завершению этой войны», — сказал глава киевского режима.

Он подчеркнул свою открытость к «предложениям лидеров африканских стран, Азии, арабских государств».

Перед этим Зеленский обвинил Запад в медленных поставках помощи Украине. По его словам, медлительность союзников Киева — причина неукомплектованности украинской армии.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть и продолжает выпрашивать помощь у коллективного Запада.

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#конфликт
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Зеленский обвинил Запад в замедленности поставок помощи
Зеленский: замедленные поставки помощи Запада — причина неукомплектованности ВСУ
23 ноября 2024, 22:13

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Одной из причин неукомплектованности боевиков ВСУ является замедленная поддержка Запада Украине, передает телеканал «Общественное», ссылаясь на Владимира Зеленского.
Как уточнили журналисты, Зеленский в рамках третьей международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine рассказал, что самая тяжелая ситуация сейчас «на Донбассе».

«Сложности на востоке (Украины — прим. ред.). Да, там недостаточное количество ВСУ. Да, там неукомплектованность украинских подразделений по разным причинам, в том числе и медленные поставки помощи», — цитирует Зеленского «Общественное».
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин охарактеризовал последние заявления Зеленского о России и ее президенте Владимире Путине.

Недружественные к России государства стали помогать киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#владимир зеленский
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Конфликт на Украине перестал быть региональным, признали в Минобороны Германии
Писториус: конфликт на Украине давно не региональный
23 ноября 2024, 21:47

Фото: iStock/Silent_GOS

Конфликт на Украине давно перестал носить региональный характер. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, слова которого приводит информационное агентство DPA.
Он подчеркнул, что Россия якобы уже давно перевела свою экономику на «военные рельсы», в результате чего значительно выросло производство вооружения. Теперь страна за три месяца выпускает столько оружия, сколько все страны Евросоюза за год. В связи с этим, добавил Писториус, Германии важно как можно больше инвестировать в собственную боеспособность.

Ранее, 21 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт приобрёл элементы глобального характера после того, как ВСУ атаковали Курскую и Брянскую область западными дальнобойными ракетами.

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«Посмотрим, сколько протянут»: ВСУ могут остаться без провизии и боеприпасов под Курском
Боец «Барин»: ВСУ могут остаться без подвоза боеприпасов в Курской области
23 ноября 2024, 21:46

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские войска могут остаться без возможности подвозить провизию и боеприпасы на один из участков в Курской области, где с наступлением ВС РФ увеличивается расстояние между позициями ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным «Барин» из отряда спецназа «Ахмат».
Он пояснил, что российские военные активно наступают по флангам, из-за чего ВСУ растянулись и столкнулись с проблемой подвоза провизии, которая будет только усугубляться.

Также подвоз ротации усложняют неблагоприятные погодные условия, результатом которых стали размытые дороги.

Ранее в этот день Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Курском направлении.

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В Киеве оценили истерические заявления Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский захватил власть на Украине
23 ноября 2024, 21:24

Фото: istockphoto/sandsun

Владимир Зеленский захватил власть на Украине, воспользовавшись моментом, уверен экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, озвучивший данную точку зрения на своем YouTube-канале.
«Ты просто определенная фигура, в силу обстоятельств захватившая власть в стране», — сказал аналитик.
Соскин подчеркнул, что Зеленский активизировался в последнее время со своими истерическими заявлениями в адрес России и ее президента Владимира Путина.

«Украина будет там типа сражаться и никуда не отступит и так далее. Если нечем сражаться? И причем тут Украина и ты, Зеленский? Нельзя так себя соединять с Украиной», — заключил эксперт.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, их пролонгация не предусмотрена конституцией Украины. Формально власть принадлежит Верховной раде, однако Зеленский узурпировал власть в стране, введя военное положение, на фоне которого отменены выборы.

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#мир
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#конфликт
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СБУ нагрянула к предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» химику Репичу
23 ноября 2024, 21:17

Фото: iStock/yacobchuk

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) нагрянули к кандидату химических наук, украинскому блогеру Глебу Репичу, который ранее предупреждал об ужасных последствиях удара российской баллистической ракетой «Орешник». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что после прихода СБУ Репич записал видеообращение, в котором извинился за свои слова и подчеркнул, что не собирался никого запугивать прогнозами.

Ранее химик рассказал в своём блоге, что для полного уничтожения Киева потребуется всего пять новейших российских баллистических ракет «Орешник». Он подчеркнул, что при ударе ракетой по центральной улице украинской столицы Крещатик, до фундамента будут снесены улицы не только на ней, но и на значительной территории вокруг.

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#украина
#сбу
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#всу
#вс рф
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ВС РФ вошли в посёлок Раздольное в ДНР
Рогов: ВС РФ вошли в посёлок Раздольное на западе ДНР
23 ноября 2024, 20:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска вошли в населённый пункт Раздольное на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что в настоящее время военные приступили к активным штурмовым действиям.

Также Рогов отметил, что российские военные взяли под огневой контроль трассу, по которой происходило снабжение ВСУ в Великой Новоселке, которую украинская армия превратила в крупный командный и логистический пункт.

Ранее в этот день Рогов сообщал, что ВС РФ продвинулись на Времевском направлении и вышли на окраины Великой Новоселки.

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#вс рф
#днр
#сво
#владимир рогов
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ВСУ признали утрату более 40% занятой территории Курской области
23 ноября 2024, 20:20

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина потеряла контроль более чем над 40% занятых ранее ВСУ территорий Курской области. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.
Отмечается, что украинские войска контролировали порядка 1376 кв. км российской территории. Но сейчас, благодаря успешным действиям ВС РФ, их число сократилось примерно до 800 кв. км.

Как отмечает агентство, атакой на Курскую область Киев планировал замедлить наступление российской армии в Донбассе, а также использовать контроль над частью территории России как рычаг давления на возможных будущих мирных переговорах. Однако эти цели достигнуты не были, поскольку ВС РФ продолжает активное продвижение.

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#украина
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#курская область
#вс рф
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