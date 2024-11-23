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Российские силы выбили украинских боевиков из населенного пункта Берестки в Донбассе, сейчас село зачищается от противника, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Общественной палаты РФ Владимира Рогова.
«Наши войска выбили украинских боевиков из села Берестки севернее Курахово», — пояснил собеседник.Курахово является самым крупным городом в юго-западной части Донбасса. Взятие населенного пункта позволит российским бойцам продвинуться к крупному командному и логистическому пункту противника.
Ранее военный аналитик раскрыл главные характеристики российского комплекса «Искандер».
Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан в течение восьми лет.
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Никита Кротов