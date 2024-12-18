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Российские военные завершают зачистку в Успеновке, южней Курахово в Донбассе, проинформировал РИА Новости представитель Общественной палаты Владимир Рогов.
«Наши войска заканчивают зачистку Успеновки. В селе наши бойцы уже водрузили флаг России, тем самым символично подчеркнув, что очередной населенный пункт вернулся в родную гавань», — прокомментировал он.По словам Рогова, противник бежал в результате слаженных действий бойцов ВС РФ.
Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ попытались ударить по Бердянску и Токмаку Запорожской области.
Донбасс, Запорожская и Херсонская области, а также Луганская народная республика стали российскими субъектами в результате сентябрьского референдума 2022 года.
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