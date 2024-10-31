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Территориальные приобретения российских сил в 2024 году оказались крупнейшими с лета 2022 года. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на украинских солдат и военных аналитиков.
По данным издания, российские силы за последний месяц смогли достичь значительных успехов в Донбассе из-за падения украинской обороны, которая «прогнулась под постоянным давлением».
Ранее украинские военные рассказали, что Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Бойцы ВСУ смеются над подобными запретами и предполагают, что в дальнейшем им придется говорить, что они наступают на Киев.
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«Атаки России постепенно ослабили украинскую армию. В результате силы ВСУ оказались растянутыми до состояния, когда они больше не могут удерживать часть позиций», — говорится в статье.
Ранее украинские военные рассказали, что Владимир Зеленский запретил им говорить об отступлении. Бойцы ВСУ смеются над подобными запретами и предполагают, что в дальнейшем им придется говорить, что они наступают на Киев.
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Элина Позднякова