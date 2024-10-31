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Экс-генпрокурор Украины и офицер ВСУ Юрий Луценко выразил тревогу по поводу ухудшающейся ситуации на фронте, заявив, что Украина ежедневно теряет населенные пункты, а киевская власть не предпринимает никаких действий для изменения этого положения. Свое мнение он выразил в интервью экс-депутату Верховной рады Бориславу Березе, информирует РИА Новости.
По его словам, информация о потерях игнорируется в украинском эфире, который заполняется менее важными новостями.
Луценко отметил, что давление на страну усиливается из-за постоянных сообщений о захвате новых территорий российскими войсками. Он подчеркнул, что ситуация уже перешла в критическую стадию, добавив, что генерал Марченко охарактеризовал текущее состояние фронта как «развал».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского раз за разом подтверждают его неадекватность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Луценко отметил, что давление на страну усиливается из-за постоянных сообщений о захвате новых территорий российскими войсками. Он подчеркнул, что ситуация уже перешла в критическую стадию, добавив, что генерал Марченко охарактеризовал текущее состояние фронта как «развал».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова Зеленского раз за разом подтверждают его неадекватность. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова