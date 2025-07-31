В США заявили о новых контактах с Россией по Украине

31 июля 2025, 20:38

Fox News: Госсекретарь Рубио заявил о новых контактах США с Россией по Украине

Фото: istockphoto/sb2010

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о новых контактах США с Россией по Украине. Как сообщает Fox News, стороны попытались прийти к консенсусу на пути урегулирования кризиса.





Перед этим экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу призвал текущего хозяина Белого дома Дональда Трампа выйти из украинского конфликта и начать движение к нормализации отношений с РФ.





«Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной, уже на этой неделе — в начале текущей недели, в понедельник или вторник», — сказал Марко Рубио.

