В США заявили о новых контактах с Россией по Украине
Fox News: Госсекретарь Рубио заявил о новых контактах США с Россией по Украине
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о новых контактах США с Россией по Украине. Как сообщает Fox News, стороны попытались прийти к консенсусу на пути урегулирования кризиса.
Перед этим экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу призвал текущего хозяина Белого дома Дональда Трампа выйти из украинского конфликта и начать движение к нормализации отношений с РФ.
«Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной, уже на этой неделе — в начале текущей недели, в понедельник или вторник», — сказал Марко Рубио.Российско-американский диалог по Украине стартовал в феврале 2025 года. Завершение конфликта было одним из обещаний Трампа во время предвыборной кампании, однако политик уже заявлял, что ему неинтересны переговоры, хоть он и не исключил возможность прийти к взаимопониманию.