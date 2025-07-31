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В США заявили о новых контактах с Россией по Украине

Fox News: Госсекретарь Рубио заявил о новых контактах США с Россией по Украине
Фото: istockphoto/sb2010

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о новых контактах США с Россией по Украине. Как сообщает Fox News, стороны попытались прийти к консенсусу на пути урегулирования кризиса.



Перед этим экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу призвал текущего хозяина Белого дома Дональда Трампа выйти из украинского конфликта и начать движение к нормализации отношений с РФ.

«Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной, уже на этой неделе — в начале текущей недели, в понедельник или вторник», — сказал Марко Рубио.
Российско-американский диалог по Украине стартовал в феврале 2025 года. Завершение конфликта было одним из обещаний Трампа во время предвыборной кампании, однако политик уже заявлял, что ему неинтересны переговоры, хоть он и не исключил возможность прийти к взаимопониманию.
Никита Кротов

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