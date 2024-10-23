Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В США заявили о новом этапе украинского конфликта

В США заявили о новом этапе украинского конфликта

Меркурис: конфликт на Украине перешел на новый этап
23 октября 2024, 14:52
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Конфликт на Украине переходит на новый этап, когда ВСУ больше не могут противостоять российским силам. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«По всей линии фронта складывается ощущение, что да, бои все еще продолжаются, но мы как бы подходим к концу этого периода военных действий. Вес российской армии теперь становится слишком большим, и украинцы просто не могут держаться», — заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Он подчеркнул, что обороноспособность украинской армии ежедневно падает. Тем временем по всему Южному Донбассу продолжаются серьезные сражения за крупные города. При этом российские силы активно прорываются вперед.



Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ноябрь станет решающим месяцем для спецоперации. По его словам, украинские военные терпят поражение на всех направлениях, где российские военные двигаются.

Читайте также:

Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР

Белоусов предостерег Запад от вовлеченности в украинский конфликт

В Пентагоне рассказали о возможностях Украины
#youtube
#запад
#военные
На Украине сняли ролик с пропагандой для военных КНДР
23 октября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Пропагандистский ролик сняли на Украине для северокорейских военных, опубликовав его в республиканских Telegram-каналах на корейском и русском языках. В нем военнослужащих КНДР призвали сложить оружие, пообещав при этом неприкосновенность.
Официального подтверждения присутствия северокорейских военных в рядах российской армии нет.

Ранее сообщалось, что Вашингтон получил доказательства присутствия военных из Северной Кореи в РФ. Как писало издание The Washington Post, такое заявление делал глава Минобороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что ситуация требует обязательного разбирательства.

Перед этим зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал заявление про Запад.

Читайте также:

В США заявили о новом этапе украинского конфликта

«Убивают своих»: украинский солдат-зек рассказал о порядках в ВСУ

ВС РФ спасли 15 мирных жителей из курского села Новоивановка, захваченного ВСУ
#мир
#украина
#кндр
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские штурмовики захватили БМП YPR-765 на красноармейском направлении
МО: российские штурмовики захватили БМП YPR-765 на красноармейском направлении
23 октября 2024, 15:08

Фото: iStock/Denniro

Бойцы группировки «Центр» ВС РФ захватили боевую машину пехоты YPR-765 ВСУ голландского производства на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Военные штурмового отряда заранее установили противотанковые мины на пути возможного появления техники противника, в результате чего контратака ВСУ была сорвана. Иные подробности в российском военном ведомстве не уточнили.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Стало известно о попытке ВСУ подвезти подкрепление в Курскую область

ВС РФ спасли 15 мирных жителей из курского села Новоивановка, захваченного ВСУ

Брошенный сослуживцами пленный ВСУ рассказал о спасении российскими военными
#всу
#вс рф
#спецоперация
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США получили доказательства присутствия военных из КНДР в России
Остин: у США есть доказательства, что КНДР направила военных в РФ
23 октября 2024, 14:42

Фото: iStock/rarrarorro

У США появились доказательства того, что Северная Корея направила своих военных в Россию. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает The Washington Post.
«Наши аналитики продолжают следить за этим. Теперь мы видим доказательства того, что северокорейские войска отправились в Россию», — заявил Остин.

Он добавил, что сейчас США пытаются выяснить, что именно делают солдаты КНДР в России. Глава Пентагона подчеркнул, что в этом обязательно нужно разобраться.

Какие именно доказательства получил Пентагон, Остин не уточнил.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.

19 октября Остин заявлял, что подтверждения данной информации у него нет.

Читайте также:

КНДР опровергла отправку войск на Украину

В Южной Корее захотели отправить своих военных на Украину из-за КНДР

«Флаг КНДР» появился в районе взятого под контроль села в ДНР – фото

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#сша
#флаг
#фото
#контроль
#солдаты
#днр
#сво
#кндр
#минобороны
#рф
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Убивают своих»: украинский солдат-зек рассказал о порядках в ВСУ
Украинский пленный: ВСУ расстреливают своих сослуживцев, которые сдаются в плен
23 октября 2024, 14:24

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Военные многих подразделений ВСУ находятся в подавленном состоянии. Об этом рассказал украинский солдат Яков Дорожеченко, сдавшийся в плен ВС РФ, интервью с ним опубликовала пресс-служба Минобороны.
Дорожеченко попал в ВСУ из мест заключения.

«Мы для них только «зэки». Просто расходный материал. Нас посылают туда, где есть щели, чтобы нами эти щели заткнуть. Нас не жалко: выживем мы или нет – они не обращают внимания. Взяли в плен — других наберут. Им по барабану», — рассказал пленный.

По его словам, в рядах ВСУ очень много потерь. При этом украинское командование продолжает отправлять на позиции все новых «смертников». Кроме того, украинские боевики убивают сослуживцев, которые хотят сдаться в плен. Дорожеченко рассказал, что во время российского штурма он спрятался в здании, после чего специально по нему начали стрелять свои же.

«Они не хотят, чтобы мы сдавались в плен, потому, что мы владеем какой-то информацией, мы знаем позиции и логистику. Они боятся, что мы ей поделимся», — пояснил украинский военный.

Он также отметил, что не хочет возвращаться на Украину, попросив остаться в России.

Читайте также:

Семья из Питера участвует в СВО на Украине на разных направлениях

«Рабство в условиях СВО»: куда пропадают российские бойцы и при чем тут «Ахмат»

Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за США и Зеленского
#сша
#семья
#солдаты
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские беженцы возвращаются на освобожденные российскими силами территории
Лубинец: украинцы возвращаются на неподконтрольные ВСУ территории
23 октября 2024, 13:38

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Многие украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, возвращаются на освобожденные армией РФ территории. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию «Левый берег».
«Многие украинцы, особенно проживающие в западных областях страны, сталкиваются с трудностями с поиском работы и жилья. Высокая стоимость аренды, ограниченные возможности трудоустройства и нехватка доступного жилья вынуждают их возвращаться в свои дома, несмотря на риски для жизни и здоровья», — заявил Лубинец.

При этом он отметил, что украинские беженцы возвращаются на освобожденные российскими силами территории несмотря на «риски для жизни и здоровья».

Читайте также:

Польша нарушила табу в отношении украинцев, пишет газета «Взгляд»

В Раменском округе рассказали о помощи семье беженцев из Курской области

Российские бойцы вызвали огонь на себя, чтобы спасти семью в Красногоровке
#страны
#дома
#польша
#беженцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ спасли 15 мирных жителей из курского села Новоивановка, захваченного ВСУ
23 октября 2024, 13:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы эвакуировали 15 мирных жителей из села Новоивановка в Курской области, которое пока находится под контролем ВСУ. Об этом пишет Mash.
По данным издания, 15 пенсионеров спасли десантники 106-й бригады ВДВ. Украинские боевики использовали мирное население в качестве живого щита.

Кроме того, уточняется, что из радиоперехватов разговоров противника стало известно об увеличении убитых и раненых боевиков ВСУ. В последние дни украинские группировки в Курской области теряют по 200-300 человек ежедневно. Оказавшиеся в окружении военные жалуются на ранения и отсутствие боеприпасов. Многие из них покидают позиции и сдаются в плен.

Армия России взяла под контроль Погребки, закрепились на важных позициях в Малой Локне, продвигаются к Гуево, чем усложняют логистику и ротацию для украинских боевиков в Судже.

Читайте также:

Семья из Питера участвует в СВО на Украине на разных направлениях

Бойцы ВС РФ используют новую тактику в зоне СВО при штурме позиций боевиков ВСУ

Сдавшиеся солдаты ВСУ заявили, что не хотят умирать за США и Зеленского
#сша
#семья
#военные
#армия
#контроль
#вдв
#человек
#население
#солдаты
#армия россии
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР
23 октября 2024, 12:32

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Серебрянка и Николаевка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Серебрянка, а подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Николаевка. Согласно информации российского военного ведомства, бойцы ВС России продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

Уточняется, что подразделения «Южной» группировки войск также отразили две атаки, в результате чего противник потерял более 800 солдат.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Семья из Питера участвует в СВО на Украине на разных направлениях

Стало известно о попытке ВСУ подвезти подкрепление в Курскую область

Подготовка удара по Санкт-Петербургу, атака в Курской области, бои в Судже: последние новости СВО
#сво
#всу
#атака
#вс рф
#спецоперация
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов жестко оскорбил ведущего «КП» после интервью
Алаудинов назвал журналиста «шайтаном» и «чеченофобом» после интервью
23 октября 2024, 12:23

Апти Алаудинов (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что журналист «Комсомольской правды» Иван Панкин является «шайтаном», «чеченофобом» и «чертом» после совместного интервью в эфире радио «Комсомольская правда».
Так Алаудинов отреагировал на публикации интервью от 15 октября, где ему задавали вопросы о действиях бойцов «Ахмата» во время вторжения ВСУ в курское приграничье и межнациональных конфликтах.

«Когда я обращаюсь к этому черту и говорю: для вас же враги чеченцы, для вас враги не украинцы, не украинские формирования. Я его абсолютно никаким образом не отношу к России, не отношу к тем людям, которые являются патриотами России. Это чисто черт, который работает, чтобы развалить Россию изнутри», — заявил Алаудинов в своем видеообращении в Telegram-канале.

По его словам, в России работает группа журналистов с чеченофобской направленностью. Эти люди пытаются создать негативный образ чеченцев и выставить их виновными во всех бедах России, подчеркнул Алаудинов.

Читайте также:

Командир спецназа «Ахмат» раскрыл решающий месяц для СВО

Раскрыты цели иностранных журналистов в Курской области

Украинский пленный сделал признание о ВСУ
#telegram
#люди
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семья из Питера участвует в СВО на Украине на разных направлениях
23 октября 2024, 11:46

РСЗО «Ураган» бьет по ВСУ в зоне СВО (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Семья из Петербурга участвует в боевых действиях на Украине на разных направлениях, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу приёмно-сортировочного отделения медсанбата, чей позывной «Грация».
«На СВО пошла не только я, пошел мой супруг, даже, наверное, первая пошла я. А он ранее тоже был офицером. Мы решили, что наша семья должна быть здесь», — рассказала женщина.
Семейная пара несет службу на каховском и луганском направлениях, вдали друг от друга. Однако для них главная цель — помочь своей Родине. Дома родителей ждет сын, который хочет стать медиком, как и его мама.

«Год, наверное, я просто наблюдала и понимала, что я должна быть там, мой вклад — он должен быть, чтобы мои дети могли мной гордиться, чтобы я им была примером для подражания», — добавила «Грация».

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда главы на тот момент непризнанных Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны Киева.

Читайте также:

Белоусов предостерег Запад от вовлеченности в украинский конфликт

Бойцы ВС РФ используют новую тактику в зоне СВО при штурме позиций боевиков ВСУ

Пленный ВСУ отказался от обмена и заявил, что хочет остаться в России
#мир
#россия
#украина
#сво
#война
#конфликт
#новости
#вс рф
#семья
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате