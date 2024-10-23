В США заявили о новом этапе украинского конфликта

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Конфликт на Украине переходит на новый этап, когда ВСУ больше не могут противостоять российским силам. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«По всей линии фронта складывается ощущение, что да, бои все еще продолжаются, но мы как бы подходим к концу этого периода военных действий. Вес российской армии теперь становится слишком большим, и украинцы просто не могут держаться», — заявил Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
Он подчеркнул, что обороноспособность украинской армии ежедневно падает. Тем временем по всему Южному Донбассу продолжаются серьезные сражения за крупные города. При этом российские силы активно прорываются вперед.
Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ноябрь станет решающим месяцем для спецоперации. По его словам, украинские военные терпят поражение на всех направлениях, где российские военные двигаются.
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