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ВСУ требуют от семьи военнопленного РФ совершить теракт

РИА Новости: ВСУ требуют от семьи военнопленного РФ совершить теракт
02 октября 2024, 17:59
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Киевские неонацисты ВСУ пытают пленного бойца ВС РФ, чтобы его семья совершила теракт. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
«Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения», — прокомментировал источник журналистам.

На предоставленных агентству кадрах пленник на полу в помещении, напоминающем подвал или гараж. Голос за кадром зовет его «рядовой Полий, пленный», и боец кивает. Затем еще один неизвестный избивает Полия дубинкой. За минуту неизвестный бьет россиянина по голове, рукам, спине и ногам, не обращая внимания на то, что избиваемый кричит.



Ранее в Госдуме отмечали, что к пыткам со стороны ВСУ российских военнопленных нужно привлекать внимание международных организаций.

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Боец СВО получил условный срок, выдав бытовую травму за боевую
02 октября 2024, 18:56

Фото: iStock/Zolnierek

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону не удовлетворил апелляцию военному из Севастополя, который ранее был осужден за то, что выдал боевую травму за ранение во время выполнения боевой задачи в зоне СВО. Об этом сообщает «Ъ».
По данным издания боец во время выполнения задач в зоне спецоперации травмировал руку, упав с кровати во время отдыха в командном пункте. Тогда, боясь осуждения сослуживцев, он сообщил командованию, что получил травму во время авианалета ВСУ, пытаясь спрятаться в бомбоубежище.

Он также собрал все необходимые справки для получения единовременной выплаты до трех млн рублей, которая положена при ранении в зоне боевых действий, и получил ее.

Однако позже армейское руководство выявило махинацию. Военного задержали, а после приговорили условно к 2,5 годам лишения свободы. Также он должен был возместить нанесенный ущерб.

Боец подал апелляцию. Адвокат объяснил это тем, что травма была получена не в тылу, а в зоне проведения СВО. Но в суде решили, что данная травма получена во время отдыха и не соответствует служебному или боевому повреждению.

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Украинского комбрига обвинили в убийстве 10 следователей СК РФ в Скадовске
02 октября 2024, 18:52

Фото: iStock/Zolnierek

Командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады ВСУ полковника Александра Келембета будут судить за убийство следователей в Скадовске. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Отмечается,что обвиняемый отдал приказ запустить иностранные ракеты по зданию, где работали командированные офицеры ведомства. В результате атаки американским оружием погибли 10 человек, в том числе офицеры военных следственных органов СК РФ, которые проводили расследование преступлений киевского режима.

Уточняется, что 11 человек были ранены. Согласно информации российского ведомства, погибшие офицеры награждены орденами Мужества посмертно. Уголовное дело передано в военный суд. Келембет объявлен в международный розыск.

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В США заявили о продвижении ВС РФ в ДНР
WP: продвижение ВС РФ в ДНР происходит с невиданными с 2022 года темпами
02 октября 2024, 18:17

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Продвижение российских войск в Донецкой народной республике происходит с невиданной с 2022 года скоростью, информирует издание The Washington Post (WP).
«Российские войска освобождали территорию в августе и сентябре темпами, невиданными с 2022 года», — говорится в материале.
Отмечено, что бойцы ВС РФ в этот период освободили примерно свыше 800 квадратных километров. По информации экспертов, наиболее быстрый темп был с середины августа до середины сентября.

Аналитики уверены, что нападение ВСУ в Курской области сократило численность украинских боевиков, обострив кадровый вопрос, который, считают специалисты, является одним из главных для киевского режима.

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ВС РФ уничтожили боевиков «Кракен»* ВСУ в Славянске
02 октября 2024, 17:34

Фото: iStock/Leonid Ikan

Во вторник, 2 октября, армия России нанесла мощный удар по месту дислокации украинских боевиков подразделения «Кракен»* в Славянске. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасский Партизан».
«Сегодня, 2 октября 2024 года, около 5:00 утра российскими войсками был нанесён удар по пункту временной дислокации противника в Славянске. По предварительной информации, удар пришёлся на здание гостиницы "Камелот"», — говорится в сообщении.

Уточняется, что здание располагалось на трассе между Краматорском и Славянском. Именно там, по предварительным данным, находился личный состав разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен».

После российского удара в здании разгорелся мощный пожар, после чего там появилось много экипажей скорой помощи.

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* признан террористической организацией и запрещен в РФ
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Военэксперты прокомментировали применение ВС РФ ОДАБ-9000 в зоне СВО
02 октября 2024, 17:29

Фото: iStock/dzika_mrowka

Эксперты издания «Военное обозрение» выразили сомнения, что мощный взрыв в Волчанске это результат применения российскими войсками супермощной бомбы ОДАБ-9000.
Ранее в военных Telegram-каналах распространилось видео мощнейшего взрыва в Волчанске Харьковской области. Многие предположили, что армия России впервые использовала мощнейший неядерный боеприпас ОДАБ-9000.

Издание сообщает, что до недавнего времени ВС РФ применяли в зоне СВО только ФАБ-3000.

«Однако на опубликованных в Сети кадрах удара по Волчанску зафиксирован взрыв такой силы, что в сети говорят о применении значительно более мощной, чем ФАБ-3000, авиабомбы. Но объяснять, как такое стало возможным, никто не берется», — говорится в сообщении.

При этом военкоры отмечают, что эффект от этого удара по противнику в Волчанске оказался впечатляющим.

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Время героев: как Отечество поддерживает участников СВО
02 октября 2024, 17:13

Фото: iStock/dzika_mrowka

Более 53 тысяч человек заключили контракт с Министерством обороны с 1 января 2024 года. Об этом заявил Дмитрий Медведев, выступая перед командирами чеченских подразделений, которые сражаются в зоне СВО.
Медведев подчеркнул, что речь идет о контрактах, заключенных в пользу объединенной группировки войск. И эти люди отправятся в зону специальной военной операции. Он добавил, что процесс привлечения контрактников идет активно и в этом сильно помогают регионы.

Все участники спецоперации имеют активную гражданскую позицию. Это настоящие патриоты своей страны, которые не остались в стороне, а приняли решение поступить на военную службу по контракту, встав на защиту родины. Военные выполняют свой долг перед Отечеством, а государство в свою очередь заботится о своих защитниках и их семьях.

Так, при подписании контракта военнослужащий получает единовременную выплату от государства и региона. Сумма составляет не менее 800 тыс. рублей. Кроме того, при выполнении боевых задач в зоне СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Также существуют дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год.

Также страна заботится дает возможность детям участников спецоперации поступить в лучшие ВУЗы страны на бюджетной основе. При этом дети погибших и раненых военных могут поступить без экзаменов.

При этом военнослужащие и члены их семей имеют право на льготную ипотечную программу. Им предоставляется возможность приобрести достойное жилье и использованием госсредств.

Кроме того, участникам СВО предоставляются различные льготные программы, среди которых получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, бесплатные школьные обеды детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, а также компенсация за коммунальные расходы.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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#рф
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Венгрия заблокировала план ЕС по Украине
Сийярто: Венгрия заблокировала план ЕС отправить на Украину инструкторов для ВСУ
02 октября 2024, 17:03

Фото: istockphoto/xbrchx

Венгрия не пропустила план Евросоюза (ЕС) по отправке на Украину инструкторов для ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«На это предложение мы говорим «нет», мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать», — прокомментировал министр.

Сийярто добавил, что инициатива ЕС может усилить напряженность в конфликте, а значит, это очень опасный шаг. Кроме того, подчеркнул Сийярто, может расшириться зона боевых действий.

Дипломат резюмировал, что Венгрия никак не участвует в подготовке украинских боевиков. Тем временем, миссия ЕС по подготовке киевских неонацистов скоро закончится. Она стартовала в ноябре 2022 года.

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Стало известно, как мужчины на Украине массово избегают мобилизации
«Страна.ua»: на Украине мужчины массово оформляют опеку над недееспособными
02 октября 2024, 16:32

Фото: iStock/Olena_Z

Украинцы массово оформляют опеку над недееспособными ради отсрочки от военной службы по мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Если до февраля 2022 года опекунство над дееспособными распределялось примерно поровну — 55% женщин и 45% мужчин, то в прошлом и текущем году из 13 тысяч судебных решений об опекунстве 80% предполагают перенос опеки на мужской пол.

Помимо опеки над дееспособными для получения отсрочки от мобилизации украинцы поступают в вузы. По словам министра образования Украины Оксена Лисового, в начале августа их доля составила около двухсот тысяч.

Напомним, 16 апреля этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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В США назвали лучший мирный план для Украины
Риттер: Киеву повезет, если он сможет сохранить Одессу с Днепропетровском
02 октября 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Наилучшим планом для киевского режима станет возможность оставить себе Днепропетровск с Одессой, которых он все еще рискует лишиться. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works выразил экс-разведчик США Скотт Риттер.
«Сделка все еще на столе, но чем дольше вы ждете, тем увереннее становится решительная победа России. <…> Лучшее, что вы получите, это нейтралитет и надежда на то, что Россия будет достаточно добра, чтобы оставить <…> Днепропетровск, Одессу, Харьков, Суммы и Николаев», — пояснил собеседник.
Он добавил, что данные территории могут стать подконтрольными РФ и включенными в условия для мирного соглашения, особенно если учесть, что они являются плацдармом для ударов по городам РФ. В итоге Украина потеряет жизненно важные для экономики республики объекты, считает аналитик.

Ранее сообщалось, как мужское население Украины избегает быть мобилизованными в войска.

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