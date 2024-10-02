ВСУ требуют от семьи военнопленного РФ совершить теракт

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Киевские неонацисты ВСУ пытают пленного бойца ВС РФ, чтобы его семья совершила теракт. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.
«Жене пленного Сергея Полия поступило видео с его пытками в украинском плену и требованием совершить теракт для их прекращения», — прокомментировал источник журналистам.
На предоставленных агентству кадрах пленник на полу в помещении, напоминающем подвал или гараж. Голос за кадром зовет его «рядовой Полий, пленный», и боец кивает. Затем еще один неизвестный избивает Полия дубинкой. За минуту неизвестный бьет россиянина по голове, рукам, спине и ногам, не обращая внимания на то, что избиваемый кричит.
Ранее в Госдуме отмечали, что к пыткам со стороны ВСУ российских военнопленных нужно привлекать внимание международных организаций.
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