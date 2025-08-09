В США заявили о прогрессе в переговорах по Украине

09 августа 2025, 22:31

Axios: переговоры по урегулированию принесли прогресс в достижении цели Трампа

Фото: istockphoto/rarrarorro

Переговоры, прошедшие в субботу, по словам корреспондента Axios Барака Равида, ссылающегося на неназванного американского чиновника, дали «существенный прогресс» в продвижении к цели президента Дональда Трампа — завершить конфликт на Украине до его предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.





Ранее Кремль и Белый дом объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, во время визита в РФ спецпредставитель США Стив Уиткофф упоминал возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, но российская сторона не стала комментировать эту идею, предпочтя сосредоточиться на подготовке двустороннего саммита.





«Встречи в субботу продолжались несколько часов и принесли значительный прогресс в достижении цели президента Трампа — положить конец конфликту на Украине в преддверии его предстоящей встречи с президентом (России Владимиром — прим. ред.) Путиным на Аляске», — сказано в материале.