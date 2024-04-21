«Пытаются напугать»: в США отвергли заявления о планах Путина атаковать страны НАТО

Министры финансов Республики Корея и Украины Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, которое связано с предоставлением Киеву льготных долгосрочных кредитов на 2,1 миллиарда долларов. Об этом сообщило южнокорейское министерство планирования и финансов.