«Пытаются напугать»: в США отвергли заявления о планах Путина атаковать страны НАТО

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Владимир Путин в случае победы России на Украине не будет нападать на страны НАТО. Такое заявление сделал член палаты представителей Конгресса США от штата Кентукки республиканец Томас Мэсси.
Он отметил, что администрация президента США Джо Байдена распространяет такие заявления исключительно для запугивания и создания паники.
Также политик указал на неправильный сигнал, который власти США посылают американцам. Вместо того, чтобы выделять сотни миллиардов долларов на помощь другим государствам, Мэсси призвал укреплять собственную границу. На деле получается, что законодатели ставят «Америку на последнее место».
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Анастасия Чинкова